Hebe Casado habló del caso Adorni y afirmó que "debería haber dado un paso al costado"

ulpiano suarez hebe casado humberto mingorance Ulpiano Suarez, Hebe Casado y Humberto Mingorance durante el acto de reapertura de la calle Patricias Mendocinas, de Ciudad. Foto: Matías Pascualetti

"Hemos perdido mucho tiempo"

Casado fue tajante al evaluar la agenda política de los últimos días y el impacto en los medios de comunicación. Según su visión, el debate público se ha desviado de los temas de fondo que afectan a los ciudadanos.

"Creo que hemos perdido muchos días, mucho tiempo hablando de insignificancias cuando hay temas tan importantes para la sociedad y que la atraviesan en todas sus capas", afirmó en la semana que Adorni asistió al Congreso a brindar un informe de gestión. Allí remarcó que no piensa renunciar a pesar de los cuestionamientos.

En ese sentido, la vicegobernadora subrayó la necesidad de que los funcionarios mantengan el foco en la gestión: "Creo que tenemos que estar, todos los que tenemos algún lugar de dirigencia, abocados a los problemas de la gente, no a los temas que son personales".

La recomendación sobre el caso Manuel Adorni

Al ser consultada específicamente sobre la situación del jefe de Gabinete, Casado sugirió que el camino más adecuado hubiera sido un alejamiento temporal para facilitar los procesos judiciales.

"Yo lo dije desde un principio, creo que Adorni debería haber dado un paso al costado para que se hiciera la investigación correspondiente en la justicia", señaló de forma directa.

Además, agregó que, de no encontrarse irregularidades, su retorno debería ser posterior a la resolución legal: "Si salía exento de culpa, volver a su cargo para justamente eliminar este ruido que se genera".

Manuel Adorni y su esposa Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. Foto: archivo

Evolución patrimonial y propiedades del jefe de Gabinete

Uno de los focos de conflicto surgió a partir de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. Según diversos reportes periodísticos de investigación, se ha puesto la lupa sobre la adquisición de propiedades y la valuación de sus activos.

Propiedad en Caballito y en un barrio privado: la investigación patrimonial se extendió a un departamento ubicado en el barrio de Caballito, el cual figura en sus registros (al que accedió a través de un préstamo de 100.000 dólares que le otorgaron dos jubiladas), y a su residencia en un exclusivo barrio privado. Estos activos han sido señalados por legisladores opositores para contrastar el nivel de vida del funcionario con el ajuste que pregona el gobierno. En particular, se ha cuestionado si la valuación fiscal declarada coincide con los precios de mercado de dichas unidades.

Crecimiento de activos: informes comparativos señalan un incremento significativo en sus ahorros y bienes declarados entre el inicio de la gestión y la actualidad, lo cual ha sido utilizado por sectores del kirchnerismo y la izquierda para cuestionar el discurso de "austeridad" de la administración Milei.

Viajes y viáticos: la comitiva oficial

Otro punto de fricción ha sido su participación constante en las giras internacionales del presidente Javier Milei.

Criterio de necesidad: sectores de la oposición en el Congreso han cuestionado la necesidad técnica de que el vocero presidencial integre comitivas reducidas en viajes a Europa y Estados Unidos, señalando el costo que esto representa en viáticos y pasajes.

sectores de la oposición en el Congreso han cuestionado la necesidad técnica de que el vocero presidencial integre comitivas reducidas en viajes a Europa y Estados Unidos, señalando el costo que esto representa en viáticos y pasajes. Viajes con familiares: la polémica escaló cuando trascendieron detalles sobre la presencia de su esposa Bettina Angeletti en un viaje oficial a Nueva York, lo que derivó en pedidos de informes parlamentarios para aclarar si fue costeado con fondos públicos o privados.

El impacto en Mendoza y la Argentina Week

Uno de los puntos que más lamentó la funcionaria fue cómo el escándalo nacional terminó invisibilizando hitos de inversión que tenían a la provincia como protagonista. Casado recordó que el conflicto estalló en la misma semana de la Argentina Week, un evento trascendental para atraer capitales.

"A Mendoza se la puso en la boca de todos los inversores y en la posibilidad de invertir y, sin embargo, perdimos esa oportunidad de comunicarle a los argentinos eso tan importante y trascendente que pasó", explicó con preocupación.

Para la vicegobernadora, la agenda mediática prefirió centrarse en la "chiquita", los "programas de espectáculo" y el "chusmerío", en lugar de dar relevancia a los temas que realmente importan a la gente.

Finalmente, Hebe Casado apeló a la celeridad judicial como única vía para restablecer la confianza institucional: "La Justicia es la que tiene que determinar la inocencia o no (de Manuel Adorni) y la verdad que tiene que actuar rápidamente para que justamente le dé claridad a la sociedad".