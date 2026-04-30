Nahuel Gallo denunció oficialmente las torturas en la cárcel que sufrió en Venezuela

Qué contó Nahuel Gallo

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024”, comenzó contando en sus redes sociales.

Nahuel calificó de doloroso el hecho de revivir los acontecimientos al describirlos. “Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil”, señaló y dijo que “este es mi momento de exigir justicia”. Con firmeza y convicción, añadió: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui”.

Desde la sede judicial, Gallo también sostuvo que “hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”.

Luego amplió argumentando que no solamente lo hizo por él, sino también “por mi familia” y “por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio”.

Por último, afirmó: “Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando”. Y cerró pidiendo “justicia y libertad” mientras trata de retomar su vida junto a su familia.