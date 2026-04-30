Javier Milei se subió a un portaaviones de Estados Unidos y participó de ejercicios navales en Mar del Plata

Desde una aeronave al portaaviones

Acompañado por una comitiva oficial, el jefe de Estado se trasladó hasta la imponente embarcación a bordo de un Grumman C-2 Greyhound, una aeronave de transporte que opera directamente sobre la cubierta del portaaviones. Su llegada coincidió con el cierre de las maniobras, que incluyeron una impactante demostración aérea de aviones de combate F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.

javier milei en portaaviones estadounidense1 Los Milei, a bordo del portaaviones. Foto: Oficina de la Presidencia

La actividad, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos y la Embajada norteamericana junto a la Armada Argentina, tuvo como escenario las costas de Mar del Plata y Necochea. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo del ejercicio fue fortalecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas, incluyendo tácticas navales de alta complejidad, defensa aérea y operaciones de búsqueda y rescate.

La participación de Milei fue autorizada mediante el decreto 264/2026, consolidando lo que desde el gobierno nacional consideran un paso clave para afianzar los lazos y la "confianza mutua" con el país norteamericano.

Una comitiva de confianza

El presidente no estuvo solo en la cubierta del gigante de acero. Lo acompañó su círculo más cercano y los máximos responsables de la seguridad y la diplomacia: Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Santiago Caputo (asesor presidencial), Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados), Carlos Presti (ministro de Defensa), Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad) y el canciller Pablo Quirno.

javier milei en portaaviones estadounidense2 Javier Milei firma una bandera argentina en el portaaviones de Estados Unidos. Foto: Oficina de la Presidencia

También formaron parte de la comitiva el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y la cúpula militar integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Desde la Oficina de Presidencia destacaron que estas maniobras contribuyen al adiestramiento combinado y representan un gesto de fraternidad entre las fuerzas armadas de ambos países, en un contexto donde la presencia de la flota estadounidense en el Cono Sur vuelve a cobrar relevancia estratégica.