La CGT advirtió que peligra la paz social si Javier Milei no cambia el rumbo económico

marcha de la cgt1 La CGT lanzó fuertes críticas a Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

Discursos con tono de confrontación

Sobre el escenario montado frente a la Casa Rosada, los oradores fueron Octavio Argüello (Camioneros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Jorge Sola (Seguros).

Argüello, cercano a Hugo Moyano, fue el encargado de abrir el acto con el mensaje más combativo. "Le decimos a este gobierno que no se soporta más que siga ajustando al pueblo y quitando derechos", disparó el dirigente, quien además sentenció: "Se acabó la paciencia, señor Presidente. Vamos a profundizar los conflictos".

Cristian Jerónimo defendió la celeridad de la CGT en su plan de lucha ante las críticas de otros sectores: "A los 15 días de este gobierno hicimos el primer paro general. No venimos a confrontar por confrontar, venimos a marcar un límite". El dirigente también envió un mensaje a los trabajadores informales, asegurando que "son parte del movimiento obrero" aunque hoy no tengan cobertura legal.

marcha de la cgt21 Una de las banderas de la CGT llevó los rostros del Papa Francisco, Juan Domingo Perón y Evita. Foto: Noticias Argentinas

Dudas sobre la pobreza y el fantasma de un nuevo paro

El cierre estuvo a cargo de Jorge Sola, quien acusó a la gestión libertaria de estar "encerrada en sus teorías y divorciada del diálogo". Sola puso en duda los últimos datos del INDEC sobre la pobreza: "¿Dónde están los pibes que dicen que ya no están en la pobreza?", cuestionó, e invitó a los funcionarios a recorrer las zonas más críticas como Constitución para ver la profundidad de la crisis.

"Este es un gobierno que lleva la palabra destrucción como estandarte; nosotros somos constructores de la paz social", remató Sola ante la multitud.

La movilización se dio en un contexto de máxima tensión, mientras crece la posibilidad de que la CGT convoque a su quinto paro general durante la era Milei. Este malestar se profundizó tras los recientes reveses judiciales de la central obrera, luego de que se resolviera que la causa contra la reforma laboral de la gestión nacional saliera del fuero del trabajo.

Claves del reclamo sindical:

Ajuste: denuncian que el modelo económico "excluye" y "explota" a los trabajadores.

denuncian que el modelo económico "excluye" y "explota" a los trabajadores. Paz social: advierten que la falta de diálogo y la descalificación oficial generan un escenario peligroso.

advierten que la falta de diálogo y la descalificación oficial generan un escenario peligroso. Plan de lucha: reivindicaron los 4 paros y las 15 movilizaciones realizadas en apenas meses de gestión.

reivindicaron los 4 paros y las 15 movilizaciones realizadas en apenas meses de gestión. Límite: la central obrera busca posicionarse como el principal bloque de contención frente a las reformas de fondo del Ejecutivo.