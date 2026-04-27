La CGT sale a la calle y los sindicatos se pintan la cara

cgt mendoza Los gremios convocados por la central obrera ratificaron la marcha del 30 de abril, previo al Día del Trabajador. Foto: ATE Mendoza

La debatida norma regirá plenamente, a menos que se declaren inconstitucionales sus artículos. Milei festeja, las cámaras empresarias también. Creen que se acaba la industria del juicio, que se modernizan las relaciones laborales, que se bajan costos para las empresas y que habrá más trabajo registrado. Los gremios ven que se pierden derechos para los trabajadores. Pero las cajas sindicales están garantizadas. Siempre se han ocupado de sus ingresos y de los empleados registrados, no de los que están en "negro".

El país tiene la mitad de su fuerza laboral en el campo de la informalidad, sin derechos laborales y el sistema previsional está desfinanciado. La ecuación para pagar jubilaciones y pensiones dignas no se sostiene con la actual proporción de trabajadores activos aportantes al sistema.

Los últimos datos de empleo han sido desalentadores. Es un reflejo de la situación de la actividad económica. El año pasado el EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) cerró en 4,4% positivo, un promedio que no muestra la caída en el último trimestre. Este año no arrancó mejor: febrero registró una caída de 2,6%. La industria recién ha tenido un incipiente repunte de 0,7% interanual en marzo (Índice de Producción Industrial).

En su tercer año de mandato, Javier Milei está atravesando un momento político y económico delicado. El gobierno aspira a un crecimiento sostenido y una mejora general en todos los indicadores, incluidos los que afectan la sensibilidad de la población: inflación, empleo y salarios. Milei se muestra confiado a pesar de la crisis y anunció que va por la reelección.

javier milei y manuel adorni Javier Milei y Manuel Adorni, abrazados. Foto: Noticias Argentinas

Internismo disfuncional, el respaldo desgastante a Manuel Adorni, casos de corrupción que se investigan, confrontación con las universidades y el destrato a la discapacidad integran una lista profusa de estropicios gubernamentales.

El sector de los hidrocarburos, el financiero y el campo (Pampa Húmeda) son los motores que impulsan el crecimiento. Como contrapartida, la industria tradicional, el comercio y la construcción no levantan vuelo. En conjunto ocupan 90% de la mano de obra. Es la radiografía del empleo con realidades dispares que el gobierno no parece abordar sistémicamente para cumplir con los 18 meses de bonanza etraordinaria, según lo prometido por el ministro Luis Caputo.