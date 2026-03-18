El Atlántico Sur volvió a convertirse en un escenario donde la geopolítica se hace visible. Las aguas frías que rodean la costa argentina se llenaron del sonido de motores de buques mientras se desplegaba el Ejercicio Tridente, un entrenamiento militar conjunto entre la Armada Argentina y la Marina de los Estados Unidos.
No era un simple adiestramiento. Era un ensayo de cooperación, tecnología y táctica en un área que, para cualquier nación del mundo, tiene un valor estratégico incalculable, porque conecta con la Antártida, un territorio de creciente interés científico, logístico y geopolítico de Estados Unidos.
Argentina y Estados Unidos se unen para realizar maniobras militares conjuntas estratégicas en el Atlántico Sur
Durante casi tres semanas, buzos tácticos argentinos compartieron operaciones con los Navy SEALs de Estados Unidos. Entre abordajes simulados de embarcaciones y ejercicios de interdicción marítima, se practicaron escenarios que, en la realidad, podrían decidir la seguridad de rutas marítimas y áreas de influencia en el sur del continente. Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia se convirtieron en puntos clave de coordinación, donde se probó la interoperabilidad de comunicaciones, radares y protocolos tácticos.
Los miembros de las fuerzas especiales de Argentina y Estados Unidos practicaron maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras técnicas. La fase final del ejercicio se llevó a cabo a bordo de una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante, donde se integraron todos los conceptos incorporados y desarrollados en la etapa de planeamiento.
La importancia de esta unión entre Estados Unidos y China
Esta actividad representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo combinado y mejorar los procedimientos operativos en escenarios marítimos de alta complejidad. Lo que pasó en Tridente fue mucho más que un entrenamiento, fue un mensaje silencioso de relevancia geopolítica.
En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida concentran recursos estratégicos, investigación científica y rutas logísticas críticas, la cooperación entre Argentina y Estados Unidos no pasó desapercibida. Por un lado, fortalece la capacidad operativa de la Armada. Por otro lado, despierta preguntas sobre soberanía y presencia extranjera, sobre todo porque la maniobra se autorizó mediante un decreto presidencial, sin la aprobación del Congreso.