Argentina y Estados Unidos se unen para realizar maniobras militares conjuntas estratégicas en el Atlántico Sur

Los miembros de las fuerzas especiales de Argentina y Estados Unidos practicaron maniobras de abordaje, desplazamiento dentro de los buques y procedimientos de recuperación, entre otras técnicas. La fase final del ejercicio se llevó a cabo a bordo de una unidad naval que cumplía el rol de buque mercante, donde se integraron todos los conceptos incorporados y desarrollados en la etapa de planeamiento.

Ejercicio Tridente (1)

La importancia de esta unión entre Estados Unidos y China

Esta actividad representó una valiosa oportunidad para consolidar el trabajo combinado y mejorar los procedimientos operativos en escenarios marítimos de alta complejidad. Lo que pasó en Tridente fue mucho más que un entrenamiento, fue un mensaje silencioso de relevancia geopolítica.

En un mundo donde el Atlántico Sur y la Antártida concentran recursos estratégicos, investigación científica y rutas logísticas críticas, la cooperación entre Argentina y Estados Unidos no pasó desapercibida. Por un lado, fortalece la capacidad operativa de la Armada. Por otro lado, despierta preguntas sobre soberanía y presencia extranjera, sobre todo porque la maniobra se autorizó mediante un decreto presidencial, sin la aprobación del Congreso.