La "gobernadora" que desafía el poder en San Rafael, el intendente prominero y un posteo de amor K

legislatura mendoza senado mineria hebe casado 2 A la vicegobernadora Hebe Casado la desvela que su sector del PRO pueda crecer e incluso tener convencionales constituyentes en la discusión de la carta orgánica de San Rafael. Foto: Prensa Senado de Mendoza

Esa elección se harájunto con la de concejales de San Rafael el 22 de febrero, y como es muy probable que el PRO no pueda colar ni un candidato en la lista de la alianza con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en esa comuna, la vicegobernadora pretende influir para tener a sus alfiles en la discusión y la redacción de aquella carta orgánica, en la que se pretende darle más autonomía municipal a esa intendencia.

alfredo cornejo omar felix 2025 El gobernador Alfredo Cornejo cuestiona la iniciativa del intendente de San Rafael, Omar Félix, de querer redactar su carta orgánica.

Hebe quiere tener soldados para contrarrestar la apuesta del PJ que decidió impulsar como candidato a convencional constituyente al mismo presidente del PJ y diputado nacional, Emir Félix. Una figura de mucho peso en San Rafael porque viene de ser 3 veces intendente de esa comuna y dejarla luego en manos de su hermano Omar.

De Alfredo Cornejo hacia abajo, todos en el Gobierno le bajaron el pulgar a la iniciativa de los peronistas sureños, bajo el argumento de que en vez de redactar una carta orgánica deberían apostar a reformar la Constitución provincial. Intuyen o tienen la certeza de que es posible que detrás de esa reforma a la sanrafaelina puedan venir otros tantos municipios con la misma intención.

El Concejo Deliberante de San Rafael en la mira

Pero más allá de aquel cruce por la carta orgánica, a la nueva alianza de los radicales con sus socios libertarios, y los remozados del PRO, sólo le interesa intentar borrarle la sonrisa a los Félix que vienen ganando elecciones desde 2003 a la fecha.

concejales san rafael martin antolin El bloque del PJ en el Concejo Deliberante de San Rafael tiene 6 integrantes y con ellos vota el libertario Martín Antolín (de saco gris), quien fue interceptado en Ciudad manejando en estado de ebriedad y con una copa de vino en la mano. Foto: prensa Comuna de San Rafael

Hoy el Pj tiene mayoría en el Concejo Deliberante de San Rafael, cuenta con 6 concejales y con ellos vota además el único libertario, Martín Antolín, quien saltó a la fama en noviembre pasado cuando fue interceptado en la Ciudad de Mendoza manejando un descapotable en estado de ebriedad y con una copa de vino en la mano.

Es decir que el oficialismo hoy tiene 7 ediles votando lo que propone el intendente Félix. De ellos en las próximas elecciones se renuevan 3 bancas.

Otras 3 bancas renueva también Cambia Mendoza que hoy tiene 5 concejales, por lo que si esa nueva alianza logra imponerse como hizo en otras comunas del PJ en las elecciones de octubre pasado, es probable que puedan arrebatarle una banca al peronismo y quedar empatados en ese Concejo. Si ese escenario se da, los radicales y sus socios lo van a vender como un gran triunfo.

Un intendente que necesitó aclarar que es prominero

El jefe comunal de General Alvear, Alejandro Molero, despidió el año con una conferencia de prensa que hizo de balance de su gestión de 2025. Allí, no faltó quien le consultara sobre su postura ante el desarrollo minero en la provincia, marcando que históricamente la sociedad alvearense fue de las más reticentes a la minería.

Alejandro Molero.jpg El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, salió a aclarar sus declaraciones respecto del desarrollo minero en Mendoza.

En pocos minutos algunos medios locales recortaron algunas de sus declaraciones y resaltaron una de sus frases: "Mi lugar es en defensa del agua y contra la contaminación del ambiente a través de la actividad minera”. Sólo eso bastó para que los titulares de algunos medios lo marcaran como sacando los pies del plato o cuestionando la minería que impulsa Alfredo Cornejo.

"Lo que dije es que estoy en defensa del agua, del ambiente y en contra de la megaminería contaminante. No estoy en contra de la minería que se está desarrollando, que aprobó la Legislatura y que cumple con todas las exigencias de la ley 7.722", se apuró a aclarar Molero.

Según sus propias palabras, en esa conferencia se encargó de marcar que "la minería es necesaria" y que cumpliendo los controles que impone la ley, es clave para dinamizar la economía de las comunas en las que se puede implementar.

Además remarcó que una forma de cuidar el agua, esencial para esa comuna esencialmente agrícola y ganadera, es apostar a no derrocharla y puso de ejemplo los reservorios y "los cientos de kilómetros de impermeabilización de canales que ha hecho Irrigación".

La senadora K que por primera vez se mostró enamorada

Anabel Fernández Sagasti es, lo reconozca o no el sector de los intendentes, una dirigente de peso en el PJ mendocino. La senadora nacional kirchnerista no sólo lidera su espacio, sino que presidió el partido y se corrió de ese lugar luego de una dura derrota en las urnas.

Pero supo hacerse espacio en el PJ, a fuerza de duras negociaciones, y ahora de hecho decidió enfrentar a la cúpula compitiendo en las próximas elecciones de concejales por fuera del partido y con su propio frente.

Anabel Fernández Sagasti con su novio Anabel Fernández Sagasti compartió un amoroso posteo de su pareja de fin de año.

Todo eso hizo que habitualmente muestre en sus redes sociales toda esa puja político-partidaria y deje poco lugar para los posteos personales.

En ese contexto, llamó la atención que a fin de año la senadora nacional se mostrara enamorada y reposteara una cariñosa foto con su pareja, el periodista y actor Cristian Cimminelli, con quien mantiene una relación desde hace más de un año.