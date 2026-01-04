Quini 6: los resultados del sorteo 3336 del domingo 4 de enero.

El Quini 6 realizó este domingo 4 de enero de 2026 el sorteo 3336, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
- TRADICIONAL
08 - 09 - 14 - 33 - 41 - 45
- LA SEGUNDA
10 - 14 - 16 - 32 - 41 - 44
- REVANCHA
07 - 08 - 15 - 30 - 33 - 45
- SIEMPRE SALE
06 - 19 - 23 - 24 - 31 - 35
- POZO EXTRA
07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 30 - 32 - 33 - 41 - 44 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3336 del domingo 4 de enero
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.331.622.251,25
TRADICIONAL 5 aciertos, 42 ganadores $975.426,43
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.422 ganadores $5.074,47
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.593.468.544,5
SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $2.048.395,50
SEGUNDA 4 aciertos, 1.319 ganadores $9.317,95
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.025.160.055,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 39 ganadores $9.418.648,85
POZO EXTRA 6 aciertos, 175 ganadores $885.714,29
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15