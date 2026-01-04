REVANCHA

07 - 08 - 15 - 30 - 33 - 45

SIEMPRE SALE

06 - 19 - 23 - 24 - 31 - 35

POZO EXTRA

07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 16 - 30 - 32 - 33 - 41 - 44 - 45

quini 6 ganadores sorteo 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3336 del domingo 4 de enero.

Quini 6: ganadores del sorteo 3336 del domingo 4 de enero

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.331.622.251,25

TRADICIONAL 5 aciertos, 42 ganadores $975.426,43

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.422 ganadores $5.074,47

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.593.468.544,5

SEGUNDA 5 aciertos, 20 ganadores $2.048.395,50

SEGUNDA 4 aciertos, 1.319 ganadores $9.317,95

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $3.025.160.055,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 39 ganadores $9.418.648,85

POZO EXTRA 6 aciertos, 175 ganadores $885.714,29

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: