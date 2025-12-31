REVANCHA

08 - 12 - 21 - 31 - 36 - 40

SIEMPRE SALE

01 - 15 - 21 - 28 - 36 - 39

POZO EXTRA

05 - 08 - 12 - 13 - 21 - 22 - 28 - 31 - 32 - 36 - 38 - 40 - 43 - 44

Quini 6: ganadores del sorteo 3335 del miércoles 31 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.067.524.707,75

TRADICIONAL 5 aciertos, 29 ganadores $1.117.134,31

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.514 ganadores $6.419,46

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.329.371.001,00

SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $2.314.063,93

SEGUNDA 4 aciertos, 1.344 ganadores $7.231,45

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.572.982.064,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 20 ganadores $14.528.362,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 374 ganadores $347.593,58

quini 6 premio ganador sorteo miercoles.jpg Quini 6: los resultados del sorteo 3335 del miércoles 31 de diciembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: