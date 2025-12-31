El Quini 6 realizó este miércoles 31 de diciembre de 2025 el sorteo 3335, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3335 del miércoles 31 de diciembre
- TRADICIONAL
05 - 13 - 22 - 38 - 40 - 43
- LA SEGUNDA
12 - 13 - 28 - 32 - 36 - 44
- REVANCHA
08 - 12 - 21 - 31 - 36 - 40
- SIEMPRE SALE
01 - 15 - 21 - 28 - 36 - 39
- POZO EXTRA
05 - 08 - 12 - 13 - 21 - 22 - 28 - 31 - 32 - 36 - 38 - 40 - 43 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo 3335 del miércoles 31 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $4.067.524.707,75
TRADICIONAL 5 aciertos, 29 ganadores $1.117.134,31
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.514 ganadores $6.419,46
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $1.329.371.001,00
SEGUNDA 5 aciertos, 14 ganadores $2.314.063,93
SEGUNDA 4 aciertos, 1.344 ganadores $7.231,45
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $2.572.982.064,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 20 ganadores $14.528.362,50
POZO EXTRA 6 aciertos, 374 ganadores $347.593,58
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15