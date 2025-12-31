Se cumplió el pronóstico del tiempo: lluvias y granizo en diferentes puntos de Mendoza

Embed - Lluvia y granizo en Potrerillos

Como la jornada anterior, las abundantes precipitaciones arrancaron cerca de las 15 en el oeste del Gran Mendoza, sobre todo en la zona de El Challao.

De hecho, desde Defensa Civil habían emitido en horas de la mañana una alerta amarilla que abarcaba además el Valle de Uco y el Este. Después de las tormentas se esperaba el ingreso de viento del Sur, con descenso de la temperatura especialmente durante la noche de los festejos de la llegada del 2026.

Persisten las tormentas para el Año Nuevo

Viale comentó en Radio Nihuil que el jueves se mantiene la inestabilidad como consecuencia de la alta humedad y las temperaturas elevadas, que este miércoles superaron los 35 grados.

El profesional destacó que estas lluvias empiezan en el sector de la alta montaña o en la precordillera, donde la descarga de agua puede ser abundante y en muy poco tiempo, lo que provoca una crecidarepentina en los cauces o arroyos.

lluvias El jueves permanece la probabilidad de tormentas por la alta humedad y las temperaturas elevadas.

Justamente por esta situación se debió cortar el tránsito durante la jornada anterior en la Ruta 89 en Potrerillos. Allí, se registraron crecidas como la que se dio en el arroyo El Salto a la altura de Chacritas.

El viernes se disipan las tormentas porque cambia la circulación del aire desde el Sur lo que hará descender las máximas a los 30 o 32 grados, según el pronóstico del tiempo extendido.