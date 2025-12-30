La probabilidad de tormentas aisladas en gran parte de Mendoza continúa vigente, según el pronóstico del tiempo. Se puede extender hasta la noche del jueves, por lo que el 31 de diciembre (miércoles) podría complicar a quienes tienen planeado la cena de fin de año al aire libre. El calor tropical con humedad elevada podrían terminarse el viernes.
El pronóstico del tiempo anticipa tormentas aisladas durante las noches, incluso en Año Nuevo
La condición de calor tropical con alta humedad genera la posibilidad de tormentas, según el pronóstico del tiempo. Eso podría afectar la cena de fin de año
Maximiliano Viale, doctor en meteorología, expresó a Radio Nihuil que en estos días ocurren los amaneceres más cálidos, con temperaturas que rondan los 23 grados de mínima.
Además, tienen el condimento de la alta humedad durante toda la jornada, que junto con el calor se siente como el clima del norte del país o del sur de Brasil.
Para este martes la máxima trepará a los 35 grados, con aumento de la nubosidad desde la tarde y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche.
Viale explicó que las tormentas pueden darse más en la zona Este, pero no descartó que también ocurran en el Gran Mendoza.
Pronóstico del tiempo con tormentas para fin de año
Debido a que este calor tropical que se vive en la provincia por estos días se mantendrá, la posibilidad de la ocurrencia de tormentas aisladas se extenderá por lo menos hasta la noche del jueves.
Esto implica que la cena de fin de año se vea afectada por posibles precipitaciones, por lo que el especialista Maximiliano Viale recomendó esperar hasta último momento para quienes planean armar la mesa al aire libre.
Sostuvo que para el miércoles la máxima será de 36 grados y las tormentas pueden ocurrir durante la tarde en el Gran Mendoza. Para el jueves continúa la humedad y el calor con una temperatura que alcanzará los 37 grados.
Según el pronóstico del tiempo, este calor tropical y tormentas se terminaría el viernes con el ingreso de un sistema que hará cambiar la masa de aire que favorece a estas condiciones de inestabilidad.