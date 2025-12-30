El pronóstico del tiempo anticipa tormentas aisladas durante las noches, incluso en Año Nuevo

Para este martes la máxima trepará a los 35 grados, con aumento de la nubosidad desde la tarde y la probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche.

Viale explicó que las tormentas pueden darse más en la zona Este, pero no descartó que también ocurran en el Gran Mendoza.

Pronóstico del tiempo con tormentas para fin de año

Debido a que este calor tropical que se vive en la provincia por estos días se mantendrá, la posibilidad de la ocurrencia de tormentas aisladas se extenderá por lo menos hasta la noche del jueves.

Esto implica que la cena de fin de año se vea afectada por posibles precipitaciones, por lo que el especialista Maximiliano Viale recomendó esperar hasta último momento para quienes planean armar la mesa al aire libre.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (10).jpeg El pronóstico del tiempo anticipa que en la cena de fin de año podría verse afectada por tormentas aisladas. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Sostuvo que para el miércoles la máxima será de 36 grados y las tormentas pueden ocurrir durante la tarde en el Gran Mendoza. Para el jueves continúa la humedad y el calor con una temperatura que alcanzará los 37 grados.

Según el pronóstico del tiempo, este calor tropical y tormentas se terminaría el viernes con el ingreso de un sistema que hará cambiar la masa de aire que favorece a estas condiciones de inestabilidad.