Alerta por incendios forestales: Mendoza y otras nueve provincias bajo riesgo extremo

Ante el panorama crítico, se dispuso la aplicación de procedimientos contravencionales frente a la detección de infractores que generen focos ígneos. En caso de comprobarse la responsabilidad en la producción de incendios, se aplicará la sanción máxima prevista por la normativa vigente.

En ese marco, quedó prohibido el uso de fuego en los parques nacionales mencionados desde diciembre y hasta el 30 de abril.

Recomendaciones para prevenir incendios forestales

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recordó una serie de recomendaciones clave:

Hacer fuego únicamente en los lugares habilitados.

No perder nunca de vista el fuego encendido.

Tener siempre recipientes con abundante agua a mano.

No encender fuego debajo de los árboles.

Para apagar correctamente una fogata, se recomienda utilizar abundante agua, remover las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas, mojar el área circundante y asegurarse de que los restos queden completamente fríos. También es fundamental controlar que el viento no arrastre chispas hacia árboles o pastizales cercanos.

Incendios forestales Cordoba.jpg Quedó prohibido el uso de fuego en los parques nacionales mencionados desde diciembre y hasta el 30 de abril para evitar incendios forestales.

Otras medidas de prevención

Utilizar solo leña seca caída, sin cortar ramas verdes.

Retirar toda la basura del lugar, ya que latas y vidrios pueden provocar incendios.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos en zonas rurales o áreas protegidas.

Mantener despejados de arbustos y residuos los alrededores de viviendas ubicadas en zonas rurales o cercanas a bosques.

Evitar encender fuego en áreas próximas a pastizales y bosques.

En caso de ser imprescindible, delimitar la zona del fuego con arena, piedras o zanjas y contar siempre con agua o tierra para apagarlo.

Qué hacer ante un incendio forestal

Ante la presencia de un incendio, se recomienda evacuar de inmediato el área afectada, cubrir boca y nariz para evitar inhalar humo y seguir de manera estricta las indicaciones de las autoridades. Durante la evacuación, es importante observar el comportamiento del fuego y, de ser posible, desplazarse cerca de cursos de agua que puedan servir como vía de escape.

Asimismo, se aconseja no regresar a zonas quemadas, ya que pueden reactivarse focos ígneos, y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional, Agencia Federal de Emergencias, Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Noticias Argentinas