Se viene una semana con alerta por tormentas que podrían afectar los festejos de fin de año

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta la precordillera, San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, toda la zona Este y el Gran Mendoza para la tarde noche de este lunes.

Alerta por tormentas y onda de calor para fin de año

Maximiliano Viale sostuvo que entre el martes y el jueves se puede producir una onda de calor debido a que las mínimas podrían superar los 20.5 grados y las máximas estarán por encima de los 35 grados.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (11).jpeg Las tormentas podrían ocurrir en diferentes zonas de Mendoza y no se descarta la posible caída de granizo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Indicó que para el martes se espera un día muy parecido al de este lunes, con una máxima de 34 o 35 grados, mientras que desde el miércoles podría darse una onda de calor, ya que sube la temperatura a 36 grados y el jueves la máxima podía alcanzar los 37 grados.

Todos estos días estarán acompañados de tormentas aisladas hacia el final de la jornada, incluida la noche del 31 de diciembre para el festejo de fin de año. El viernes podrían cambiar las condiciones y haber un leve descenso de las temperaturas.