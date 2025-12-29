Inicio Sociedad Tormentas
Se viene una semana con alerta por tormentas que podrían afectar los festejos de fin de año

El pronóstico del tiempo anticipa una semana con tormentas, especialmente en las tardes y noches. Recién el viernes podría haber un cambio

Se esperan tormentas para esta semana, especialmente en las tardes y noches. Imagen ilustrativa.

Los últimos días de este 2025 arrancan con alerta amarilla por tormentas que podrían afectar los festejos de fin de año, especialmente la noche del 31 de diciembre. A esto se sumará el calor, y puede haber una onda de calor en los próximos días, según indica el pronóstico del tiempo. El viernes podría llegar el alivio.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que desde este lunes comienza una semana "tormentosa" con días cálidos y húmedos, lo que favorece a la formación de inestabilidad y tormentas aisladas.

Las tormentas aisladas se esperan en gran parte de la provincia desde este lunes y podr&iacute;an afectar las fiestas de fin de a&ntilde;o. Imagen ilustrativa.

Para este lunes la máxima rondará en los 34 o 35 grados, con la humedad elevada; y se esperan tormentas aisladas hacia la tarde noche. No se descarta posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta la precordillera, San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, toda la zona Este y el Gran Mendoza para la tarde noche de este lunes.

Alerta por tormentas y onda de calor para fin de año

Maximiliano Viale sostuvo que entre el martes y el jueves se puede producir una onda de calor debido a que las mínimas podrían superar los 20.5 grados y las máximas estarán por encima de los 35 grados.

Las tormentas podr&iacute;an ocurrir en diferentes zonas de Mendoza y no se descarta la posible ca&iacute;da de granizo. Imagen ilustrativa.

Indicó que para el martes se espera un día muy parecido al de este lunes, con una máxima de 34 o 35 grados, mientras que desde el miércoles podría darse una onda de calor, ya que sube la temperatura a 36 grados y el jueves la máxima podía alcanzar los 37 grados.

Todos estos días estarán acompañados de tormentas aisladas hacia el final de la jornada, incluida la noche del 31 de diciembre para el festejo de fin de año. El viernes podrían cambiar las condiciones y haber un leve descenso de las temperaturas.

