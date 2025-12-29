¿Cuánto cobran los concejales de los municipios que van a elecciones en Mendoza?

En esta nota, analizamos los casos de los 6 municipios que van a elecciones en febrero: Luján de Cuyo, Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz.

Luján, tope de gama

Ser concejal en Luján de Cuyo tiene su atractivo si de salarios hablamos. Actualmente, según información proporcionada por el municipio, su dieta ronda los $3.200.000. De eso, de bolsillo reciben unos $3 millones.

Los sueldos de los concejales equivalen al 80% de Esteban Allasino, que a su vez está atado al de su nuevo aliado electoral, el gobernador Alfredo Cornejo.

Se reúnen para sesionar los jueves de cada semana. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo y se extienden hasta el 30 de octubre, con la posibilidad de prorrogarlas un mes más y luego dar inicio al período de sesiones extraordinarias, que es en el que el Concejo Deliberante se encuentra en estos momentos.

paloma scalco concejal lujan de cuyo peronismo Paloma Scalco, del peronismo, es una de las concejales que cumple mandato en 2026.

Tras las elecciones de febrero, cuando otros 6 concejales resulten electos, se despedirán del Concejo de Luján de Cuyo los oficialistas Marisa Barea, Guillermo Trentacoste y Malena Ábalos; Carlos Alberto Sala, del aliado Cambia Mendoza; Rubén Alfredo Lázaro, de Más Luján; y Paloma Scalco, del peronismo kirchnerista.

Las dietas de los concejales de Maipú

El intendente peronista Matías Stevanato es otro de los que desdobló elecciones municipales. A pesar de que fue en la boleta de candidatos a diputados nacionales en octubre, prefirió separar los tantos y concentrar fuerzas para la batalla en Maipú, que cuentan que estará complicada.

Cuando de evaluar la gestión peronista se ha tratado, los vecinos maipucinos le vienen dando el respaldo al PJ hace más de 40 años. Sin embargo, en la vereda de enfrente se ilusionan con quedarse cada vez más lugares del Concejo Deliberante, debido a los buenos resultados que consiguen en ese territorio durante elecciones provinciales y nacionales.

matías stevanato maipú El intendente de Maipú, Matías Stevanato, desdobló elecciones.

Stevanato pone en juego este año solo 2 concejales: Yamila Cerezo y Luis Acosta. El radicalismo, en cambio, pone 3: Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni; pero esta vez llega a las urnas aliado con La Libertad Avanza y el PRO. La otra concejal que culmina mandato es Analía Pallero, de Libres del Sur.

¿Cuánto cobran los concejales de Maipú? Según el último registro, tienen un sueldo bruto de $2.500.000 y, de bolsillo, descuentos mediante, perciben $1.900.000.

Maipú destina $880.515.000 a su cuerpo legislativo, con un gasto anual por concejal de $73.376.250 y un costo por habitante de $4.013.

“Tenemos uno de los menores gastos por habitante y uno de los porcentajes más bajos del presupuesto destinado al Concejo”, afirman desde Maipú.

Los concejales maipucinos tienen 3 días dedicados a comisiones y una sesión ordinaria por semana.

San Rafael renueva 6 concejales: ¿cuánto cobran?

Diario UNO actualizó los datos de San Rafael hace un mes, a partir del escándalo protagonizado por el edil Martín Antolín, quien fue pescado conduciendo borracho por la Ciudad de Mendoza. Por entonces, los concejales estaban cobrando de bolsillo $2.240.354,91.

Según la ordenanza del Presupuesto 2025, su remuneración es equivalente al 80% de lo que percibe el intendente Omar Félix.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, que actualmente es Samuel Barcudi, cobra 10% más.

Las sesiones ordinarias en San Rafael comenzaron el 1 de marzo. Durante todo noviembre hubo sesiones de prórroga y, en diciembre comenzó el período de sesiones especiales.

concejales san rafael Los concejales de San Rafael cobran dietas por encima de los $2 millones mensuales.

Antes de cada sesión, el Concejo Deliberante de San Rafael toma asistencia. Los concejales pueden ausentarse con justificación, aunque, si las faltas fuesen reiteradas, podrían ser sometidos a un proceso excepcional de remoción por incumplimiento de las funciones del cargo.

San Rafael tiene 12 concejales: 6 del bloque Justicialista, 5 del bloque Cambia Mendoza y 1 del bloque Libertario.

En las elecciones de febrero de 2026 se renovará la mitad del Concejo. Terminan su mandato: Barcudi, Pamela Torres y Mariano Cámara, del peronismo; y Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo, del radicalismo.

Los concejales de Santa Rosa

De los 3 municipios que van a elecciones en febrero y cuentan con Concejos Deliberantes de 10 concejales, Santa Rosa es el que tiene las dietas más altas.

Actualmente, el neto de un concejal santarrosino está en $2.300.000, según informaron desde la Municipalidad que comanda Flor Destéfanis.

Santa Rosa cuenta con 4 ediles del Partido Justicialista; 4 de Cambia Mendoza y 2 de Ahora Santarrosinos.

Culminan su mandato Leonardo Saile (aunque va por la renovación de la banca); Débora Lorena Quiroga y Romina Donaire, quien reemplazó a Hernán Dube a mitad de camino.

concejales santa rosa elecciones Santa Rosa renueva 5 concejales en las elecciones de febrero de 2026.

También dejan el Concejo Norma Viviana Trigo y José Exequiel Quiles.

Los concejales de Santa Rosa tienen sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 de noviembre, pero pueden prorrogarse hasta el 31 de diciembre.

“Si algún concejal faltare a más de dos sesiones consecutivas, el Concejo podrá proceder a su reemplazo por el suplente que corresponda, de la misma manera que se procede con las licencias”, establece el reglamento interno del HCD de Santa Rosa.

Rivadavia descuenta dietas a concejales mañosos

Rivadavia también renueva 5 concejales en febrero: Víctor Agüero, Juan Carlos Argüello y Nilda Estela Pichilli, del partido del intendente Ricardo Mansur, Sembrar; Evangelina Laura Abate Cano, de la UCR; y Juan Manuel Villalba, del peronismo.

Los ediles tienen salarios brutos de $2.109.954,60, y netos de $1.703.644,65. El presidente del HCD, como en cada cuerpo legislativo, cobra una dieta superior. En este caso, de $2.250.618,24 de bruto y $1.809.101,70 de neto.

El artículo 58 del reglamento interno del Concejo de Rivadavia contiene sanciones particulares para los concejales que faltan sin causa o autorización a las sesiones previstas: una “multa equivalente a la décima parte de la dieta fijada en el presupuesto, por cada falta”.

concejales rivadavia elecciones Rivadavia elige concejales el 22 de febrero de 2026.

Esos fondos van a parar a una cuenta especial del municipio, denominada Fondo Biblioteca del Concejo.

El período de sesiones ordinarias va del 1 de marzo al 30 de octubre, pudiendo prorrogarse por 30 días más. El de extraordinarias se extiende hasta el 28 de febrero del siguiente año.

La información -que incluye la tabla de salarios actualizada- se puede hallar en la página oficial de Rivadavia.

Los concejales de La Paz, al final de la cola

La Paz se mantiene al último en el ránking de dietas de servidores públicos. Los salarios de los concejales y el intendente -que actualmente es el peronista Fernando Ubieta- no están atados al del gobernador, sino que dependen de la que percibe un municipal.

La ordenanza N° 2.273 del Presupuesto 2025 es la que indica la forma de composición del haber del intendente y los porcentajes de las autoridades superiores del HCD.

La remuneración de bolsillo del intendente, que actualmente es de $1.646.206,94, es equivalente a 2 veces la retribución y asignaciones que, por todo concepto, recibe un empleado municipal clase E.

alfredo cornejo y fernando ubieta El salario del intendente de La Paz -Fernando Ubieta- no depende de la dieta del gobernador Alfredo Cornejo.

Los concejales -y demás funcionarios de la intendencia- perciben el 80% de lo que cobra el jefe de la comuna: $1.316.965,55.

El presidente del Concejo, en tanto, cobra el 85%; es decir, $1.399.275,90.

Según informaron oficialmente desde el HCD de La Paz, los haberes de los concejales no sufrieron modificaciones para el último mes del año.