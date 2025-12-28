El Gobierno y Maipú licitaron un paquete de obras hídricas con una inversión de más de $3.000 millones

La incorporación de nuevas perforaciones permitirá inyectar agua potable directamente a la red mediante bombas de caudal variable vinculadas a los acueductos existentes, para brindar una solución estructural al faltante de suministro. De este modo, se reducirá la necesidad de recurrir a camiones cisterna para el llenado de tanques domiciliarios, una práctica que genera costos elevados para los usuarios.

Detalle de las obras que se realizarán en Maipú

Los pliegos licitatorios se presentaron de forma separada y varias empresas presentaron sus ofertas técnicas y económicas. Las licitaciones se dividen en:

Diez nuevas perforaciones de agua potable , distribuidas en plantas y distritos como Palma, Cruz de Piedra, Lunlunta, Villa Seca, Rodeo del Medio, San Roque, Fray Luis Beltrán, Colonia Bombal y Barrancas.

Obras de piping, que es el conjunto de tuberías externas que conectan cada perforación con la red distribuidora de agua. Estas cañerías permiten transportar el agua extraída desde el pozo, pasando por la cámara de la electrobomba y las válvulas de maniobra hasta su incorporación segura y controlada al sistema de distribución.

Obras civiles complementarias, como la construcción de cámaras de medición, cámaras de electrobombas, válvulas de maniobra, casillas de desinfección y de tableros eléctricos, además de nexos y desagües de agua.

Adquisición de equipamiento, que incluye cables subterráneos tipo protodur y tableros eléctricos, cinco electrobombas sumergibles y cinco bombas dosificadoras de cloro, fundamentales para asegurar la correcta desinfección del agua.

Una inversión con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial

Todas las obras, que se desarrollarán en predios públicos pertenecientes a la comuna de Maipú, se ejecutarán con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y forman parte de una planificación integral orientada a garantizar un servicio de agua potable más eficiente, confiable y sostenible para los vecinos del departamento.