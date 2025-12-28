El Gobierno y Maipú licitaron un paquete de obras hídricas con una inversión de más de $3.000 millones

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, del Gobierno, y la Municipalidad de Maipú licitaron un conjunto de obras hídricas con el objetivo de fortalecer y optimizar el sistema de provisión de agua potable en varios distritos de ese departamento. El paquete incluye perforaciones de agua potable, obras de vinculación a la red (piping), infraestructura civil complementaria y la adquisición de equipamiento electromecánico y eléctrico esencial para el funcionamiento de los nuevos pozos.
En total, la inversión oficial prevista asciende a $3.415.152.626, con plazos de ejecución que van de 270 a 365 días corridos, según el tipo de obra.
Refuerzo del abastecimiento y mejora de la presión en Maipú
Las obras tienen como objetivo principal reforzar el abastecimiento de agua potable en zonas que ya cuentan con red, pero que se han visto afectadas por baja presión, especialmente durante los períodos de mayor consumo. Esta situación se agrava en sectores ubicados a mayor cota de terreno y en contextos de crecimiento demográfico sostenido.
La incorporación de nuevas perforaciones permitirá inyectar agua potable directamente a la red mediante bombas de caudal variable vinculadas a los acueductos existentes, para brindar una solución estructural al faltante de suministro. De este modo, se reducirá la necesidad de recurrir a camiones cisterna para el llenado de tanques domiciliarios, una práctica que genera costos elevados para los usuarios.
Detalle de las obras que se realizarán en Maipú
Los pliegos licitatorios se presentaron de forma separada y varias empresas presentaron sus ofertas técnicas y económicas. Las licitaciones se dividen en:
- Diez nuevas perforaciones de agua potable, distribuidas en plantas y distritos como Palma, Cruz de Piedra, Lunlunta, Villa Seca, Rodeo del Medio, San Roque, Fray Luis Beltrán, Colonia Bombal y Barrancas.
- Obras de piping, que es el conjunto de tuberías externas que conectan cada perforación con la red distribuidora de agua. Estas cañerías permiten transportar el agua extraída desde el pozo, pasando por la cámara de la electrobomba y las válvulas de maniobra hasta su incorporación segura y controlada al sistema de distribución.
- Obras civiles complementarias, como la construcción de cámaras de medición, cámaras de electrobombas, válvulas de maniobra, casillas de desinfección y de tableros eléctricos, además de nexos y desagües de agua.
- Adquisición de equipamiento, que incluye cables subterráneos tipo protodur y tableros eléctricos, cinco electrobombas sumergibles y cinco bombas dosificadoras de cloro, fundamentales para asegurar la correcta desinfección del agua.
Una inversión con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial
Todas las obras, que se desarrollarán en predios públicos pertenecientes a la comuna de Maipú, se ejecutarán con Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial y forman parte de una planificación integral orientada a garantizar un servicio de agua potable más eficiente, confiable y sostenible para los vecinos del departamento.