El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el mandatario estadounidense Donald Trump se reúnen este domingo por la mañana en la residencia de Mar-a-Lago, Florida, en una cumbre decisiva para intentar sellar un acuerdo que termine con la guerra Rusia-Ucrania que lleva casi cuatro años.
Zelenski y Trump intentan llegar a un acuerdo de paz mientras Rusia bombardea Ucrania
Ambos mantienen una cumbre este domingo para cerrar un acuerdo de paz tras casi 4 años de conflicto. Fuentes aseguran que el plan tiene un 90% de consenso
El encuentro transcurre bajo presión extrema mientras Kiev resiste un nuevo bombardeo masivo de misiles y drones rusos, lanzado por el Kremlin como demostración de fuerza en pleno proceso de negociación.
Según fuentes oficiales de ambos países, el diálogo apunta a cerrar el "10% restante" de un ambicioso plan de paz que ya habría alcanzado un consenso del 90% entre las partes involucradas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre en Palm Beach es el resultado de semanas de intensas gestiones diplomáticas lideradas por Jared Kushner y el enviado Steve Witkoff, quienes han trabajado para reducir los 28 puntos originales propuestos por Trump a una plataforma de 20 ejes revisada por Ucrania.
Los puntos conflictivos del acuerdo entre Ucrania y Rusia
Los puntos más espinosos de la discusión actual incluyen las concesiones territoriales en la región del Donbás y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia.
Sobre este último punto, Zelenski propone que la planta sea operada por una empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, repartiendo su producción eléctrica.
“Debemos acercar el resultado deseado con cada reunión, con cada conversación”, declaró el mandatario ucraniano poco antes de ingresar a la residencia, reconociendo la dificultad de alcanzar un acuerdo inmediato pero destacando la necesidad de un marco de seguridad sólido.
Por su parte, el presidente Trump interrumpió su descanso navideño para este encuentro, marcando un cambio de postura respecto a su previa reticencia a reunirse con el líder ucraniano si no existían avances concretos.
La delegación estadounidense presentará un paquete de garantías de seguridad calificado como “estándar platino”, similar al Artículo 5 de la OTAN, que busca disuadir cualquier futura agresión de Vladimir Putin. No obstante, el presidente de Rusia advirtió el sábado que si Kyiv no acepta los términos actuales, logrará sus objetivos “por medios militares”.
En medio de la incertidumbre que suele rodear las reuniones con Trump, el equipo negociador es optimista respecto a la creación de una “zona económica libre” en el este de Ucrania como una de las soluciones que invitan a la reflexión para destrabar el conflicto.