Zelenski y Trump intentan llegar a un acuerdo de paz mientras Rusia bombardea Ucrania

el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su par estadounidense, Donald Trump Reunión clave en Estados Unidos para poner fin a la guerra Rusia-Ucrania.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la cumbre en Palm Beach es el resultado de semanas de intensas gestiones diplomáticas lideradas por Jared Kushner y el enviado Steve Witkoff, quienes han trabajado para reducir los 28 puntos originales propuestos por Trump a una plataforma de 20 ejes revisada por Ucrania.

Los puntos conflictivos del acuerdo entre Ucrania y Rusia

Los puntos más espinosos de la discusión actual incluyen las concesiones territoriales en la región del Donbás y el futuro de la central nuclear de Zaporiyia.

Sobre este último punto, Zelenski propone que la planta sea operada por una empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, repartiendo su producción eléctrica.

“Debemos acercar el resultado deseado con cada reunión, con cada conversación”, declaró el mandatario ucraniano poco antes de ingresar a la residencia, reconociendo la dificultad de alcanzar un acuerdo inmediato pero destacando la necesidad de un marco de seguridad sólido.

Por su parte, el presidente Trump interrumpió su descanso navideño para este encuentro, marcando un cambio de postura respecto a su previa reticencia a reunirse con el líder ucraniano si no existían avances concretos.

La delegación estadounidense presentará un paquete de garantías de seguridad calificado como “estándar platino”, similar al Artículo 5 de la OTAN, que busca disuadir cualquier futura agresión de Vladimir Putin. No obstante, el presidente de Rusia advirtió el sábado que si Kyiv no acepta los términos actuales, logrará sus objetivos “por medios militares”.

En medio de la incertidumbre que suele rodear las reuniones con Trump, el equipo negociador es optimista respecto a la creación de una “zona económica libre” en el este de Ucrania como una de las soluciones que invitan a la reflexión para destrabar el conflicto.