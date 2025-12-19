Inicio Mundo Donald Trump
Crece la tensión

En pleno conflicto, Donald Trump dijo que no descarta entrar en guerra con Venezuela

Trump anunció, además, que las fuerzas de Estados Unidos continuarán secuestrando buques petroleros en el Mar Caribe

Por Redacción de UNO [email protected]
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sigue de cerca la situación en Venezuela. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, según informaciones de medios internacionales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“No la descarto, no”, afirmó en una entrevista telefónica con NBC News.

También indicó que se incautarán más buques petroleros.

Noticia en desarrollo…

