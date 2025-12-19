El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela, según informaciones de medios internacionales a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Crece la tensión
En pleno conflicto, Donald Trump dijo que no descarta entrar en guerra con Venezuela
Trump anunció, además, que las fuerzas de Estados Unidos continuarán secuestrando buques petroleros en el Mar Caribe
“No la descarto, no”, afirmó en una entrevista telefónica con NBC News.
También indicó que se incautarán más buques petroleros.
Noticia en desarrollo…