Durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró que el fentanilo ha causado más daño que muchas bombas, citando que dosis minúsculas tan pequeñas como dos miligramos, equivalentes a unos pocos granos de sal pueden resultar fatales. En ese sentido, indicó que “ninguna bomba hace lo que esto está haciendo”, en referencia a su impacto sanitario y social en Estados Unidos.
Donald Trump declaró al fentanilo un "arma de destrucción masiva" y activó medidas
Trump se pronunció en un momento llamativo, justo cuando se espera que pronto reclasifique la marihuana en EE.UU.
La orden presidencial detalla que la producción y distribución de fentanilo ejecutada por redes criminales organizadas representa una amenaza directa a la seguridad nacional y alimenta la violencia en el hemisferio occidental. Trump afirmó que esta designación le permitirá utilizar herramientas de inteligencia y seguridad nacional para combatir la crisis de este opioide desde una perspectiva más amplia que la tradicional lucha antidrogas.
Qué cambios legales y operativos propone la orden ejecutiva de Trump
La clasificación del fentanilo como arma de destrucción masiva activa una serie de medidas que impactarían en la respuesta del gobierno estadounidense:
- El Fiscal General está instruido para perseguir e intensificar las investigaciones y procesamientos penales contra el tráfico de fentanilo.
- Se ordena al Departamento de Estado y al Tesoro tomar medidas contra activos y redes financieras vinculados con su producción y tráfico.
- El Departamento de Guerra (Defensa) y el de Seguridad Interna deberán reconsiderar recursos y protocolos para incluir el combate contra el fentanilo entre las amenazas de “armas químicas”.
- Se busca aplicar herramientas de inteligencia relacionadas con no proliferación de armas de destrucción masiva para rastrear redes transnacionales de contrabando.
Con estos cambios, la Casa Blanca aspira a coordinar todos los recursos del gobierno federal para tratar al fentanilo como una amenaza estructural, en lugar de solo un problema de salud pública o crimen organizado.
¿Qué busca lograr Washington con esta declaración?
El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de una ofensiva más amplia contra los carteles y las redes criminales que han impulsado el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. En documentos oficiales, se sostiene que esta droga ha contribuido de manera significativa a las muertes por sobredosis, especialmente entre jóvenes adultos, y que su proliferación afecta la estabilidad social y la seguridad interna.
Al elevar el estatus del fentanilo a “arma de destrucción masiva”, la Casa Blanca pretende:
- Desmantelar redes de tráfico transnacionales con herramientas de contrainteligencia.
- Justificar acciones más agresivas, incluyendo sanciones más duras y posibles operaciones coordinadas con agencias militares y de seguridad.
- Presionar internacionalmente a países señalados como origen o paso para los precursores químicos.
¿Medida efectiva o retórica extrema?
La declaración de Trump ha generado un debate intenso. Sus partidarios ven esta iniciativa como una respuesta firme a una crisis que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses en los últimos años. Sin embargo, expertos legales y críticos advierten que designar al fentanilo como arma de destrucción masiva una categoría normalmente reservada para armas nucleares, biológicas o químicas plantea preguntas sobre su aplicación práctica y legal, ya que las definiciones de WMD están establecidas por el Congreso y no suelen abarcar drogas ilícitas.
Además, hay quienes señalan que, aunque la medida intensifica el discurso contra el narcotráfico, su impacto real dependerá de cómo se implemente en la justicia, la cooperación internacional y la prevención de las sobredosis.
En contexto: una estrategia más amplia de seguridad y narcotráfico
La orden se produce en medio de una escalada de acciones contra las redes de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han intensificado operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos. Esta narrativa de “guerra” contra el fentanilo complementa otras políticas recientes del gobierno que buscan reforzar el control fronterizo y temporalmente degradar la influencia de cárteles internacionales.
Al elevar el fentanilo a la categoría de arma de destrucción masiva, la administración Trump redibuja la guerra contra las drogas como una cuestión de seguridad nacional, con implicancias legales y diplomáticas que podrían resonar más allá de las fronteras estadounidenses. Queda por verse cómo responderán otros países y organismos internacionales ante esta medida transcendente.