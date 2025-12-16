Donald Trump declaró al fentanilo un "arma de destrucción masiva" y activó medidas

El Fiscal General está instruido para perseguir e intensificar las investigaciones y procesamientos penales contra el tráfico de fentanilo.

Con estos cambios, la Casa Blanca aspira a coordinar todos los recursos del gobierno federal para tratar al fentanilo como una amenaza estructural, en lugar de solo un problema de salud pública o crimen organizado.

Donald Trump calificó la lucha contra el fentanilo como “una guerra”

¿Qué busca lograr Washington con esta declaración?

El Gobierno de Trump presenta la medida como parte de una ofensiva más amplia contra los carteles y las redes criminales que han impulsado el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. En documentos oficiales, se sostiene que esta droga ha contribuido de manera significativa a las muertes por sobredosis, especialmente entre jóvenes adultos, y que su proliferación afecta la estabilidad social y la seguridad interna.

Al elevar el estatus del fentanilo a “arma de destrucción masiva”, la Casa Blanca pretende:

Desmantelar redes de tráfico transnacionales con herramientas de contrainteligencia.

con herramientas de contrainteligencia. Justificar acciones más agresivas, incluyendo sanciones más duras y posibles operaciones coordinadas con agencias militares y de seguridad.

Presionar internacionalmente a países señalados como origen o paso para los precursores químicos.

¿Medida efectiva o retórica extrema?

La declaración de Trump ha generado un debate intenso. Sus partidarios ven esta iniciativa como una respuesta firme a una crisis que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses en los últimos años. Sin embargo, expertos legales y críticos advierten que designar al fentanilo como arma de destrucción masiva una categoría normalmente reservada para armas nucleares, biológicas o químicas plantea preguntas sobre su aplicación práctica y legal, ya que las definiciones de WMD están establecidas por el Congreso y no suelen abarcar drogas ilícitas.

Además, hay quienes señalan que, aunque la medida intensifica el discurso contra el narcotráfico, su impacto real dependerá de cómo se implemente en la justicia, la cooperación internacional y la prevención de las sobredosis.

En contexto: una estrategia más amplia de seguridad y narcotráfico

La orden se produce en medio de una escalada de acciones contra las redes de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han intensificado operaciones contra embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos. Esta narrativa de “guerra” contra el fentanilo complementa otras políticas recientes del gobierno que buscan reforzar el control fronterizo y temporalmente degradar la influencia de cárteles internacionales.

Al elevar el fentanilo a la categoría de arma de destrucción masiva, la administración Trump redibuja la guerra contra las drogas como una cuestión de seguridad nacional, con implicancias legales y diplomáticas que podrían resonar más allá de las fronteras estadounidenses. Queda por verse cómo responderán otros países y organismos internacionales ante esta medida transcendente.