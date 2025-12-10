Dos aviones de combate de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela

Volaron sobre zonas estratégicas de Venezuela

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Zulia y Falcón integran una de las zonas estratégicas para el sector energético venezolano. Ahí se concentran reservas de 150.000 millones de barriles de crudo.

Miles de usuarios siguieron en línea el recorrido de los cazas a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, donde se observó cómo las aeronaves trazaban una figura en forma de lazo sobre el golfo. El reporte indicó además que los F-18 volaban a una altitud cercana a los 25.000 pies (unos 7.620 metros).

El Lago de Maracaibo, que se extiende por unas 5.000 millas cuadradas (aproximadamente 12.950 kilómetros cuadrados), es uno de los cuerpos de agua más grandes de América y concentra reservas estimadas en unos 150.000 millones de barriles de petróleo, añadió el informe.

El sobrevuelo se registró a menos de 100 millas (unos 161 kilómetros) al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país y sede de la Base Aérea Rafael Urdaneta, uno de los principales enclaves militares del occidente venezolano.

El mismo martes, Donald Trump evitó responder sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio venezolano, aunque advirtió nuevamente que “los días de (Nicolás) Maduro” como presidente “están contados”.