Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: "Maduro tiene los días contados"

El mandatario enfatizó la expansión continental del Tren de Aragua, al que describió como una organización criminal con ramificaciones crecientes y presuntos vínculos con el Cártel de los Soles, estructura integrada por altos funcionarios del chavismo. Según Trump, ese entramado criminal se vio favorecido por lo que considera un sistema fronterizo debilitado durante la gestión de Joe Biden, al que responsabilizó de no haber controlado la situación migratoria.

El presidente de EE.UU. acusó al régimen venezolano de enviar a personas vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico.

Un mensaje directo a la diáspora venezolana en Estados Unidos

Consultado sobre las metas de Washington en Venezuela, Trump afirmó que busca que “el pueblo venezolano reciba un buen trato”. Destacó, además, su relación con la comunidad venezolana en Florida, uno de los bastiones electorales donde asegura haber recibido apoyo significativo.

Mencionó de manera especial la ciudad de Doral, donde posee un complejo comercial, y sostuvo que muchos ciudadanos de origen venezolano “contribuyen” al país. En esa línea, defendió su política migratoria afirmando que Estados Unidos debería priorizar la entrada de personas que “aporten” al desarrollo nacional.

Su mensaje, dirigido tanto a la audiencia nacional como a la diáspora, refuerza la dimensión política que este conflicto ha adquirido dentro de su propia base de apoyo.

“Lanza del Sur”: el músculo militar estadounidense en el Caribe

Las palabras de Trump se pronunciaron en medio de la creciente presencia militar estadounidense en la región como parte de la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva destinada a combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo en el hemisferio occidental. Anunciada oficialmente el 13 de noviembre de 2025, la iniciativa se había puesto en marcha de forma no formal desde agosto y hoy constituye una de las operaciones más grandes lideradas por el Comando Sur en años recientes.

El despliegue incluye la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, que arribó al Caribe alrededor del 11 de noviembre. El grupo de ataque opera con destructores, un crucero, un submarino y aeronaves P-8 Poseidón, además de sistemas de vigilancia avanzada. En total participan unos 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines, lo que representa un movimiento militar de alto calibre que varios analistas interpretan como una advertencia directa al régimen de Maduro.

La reacción del régimen venezolano no tardó en llegar. Caracas rechazó la operación “Lanza del Sur” y la calificó como una “escalada guerrerista” orquestada por Washington. Como contramedida, anunció el despliegue de 200.000 militares en funciones defensivas, en un gesto que busca mostrar fortaleza interna pero que también revela la tensión creciente entre ambos gobiernos.

El chavismo advirtió además sobre posibles incidentes en las rutas marítimas utilizadas por las fuerzas estadounidenses, una advertencia que incrementa el riesgo de enfrentamientos en alta mar. Para Maduro, la presencia de un portaaviones nuclear y de tropas estadounidenses tan cerca de sus fronteras constituye un “acto de intimidación” y una violación de la soberanía venezolana.

En paralelo a las declaraciones y amenazas cruzadas, Estados Unidos confirmó que en el marco de la operación ya se registraron varios ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

El 1 de noviembre de 2025 se produjo un enfrentamiento que dejó tres muertos, mientras que el 14 de noviembre otro operativo terminó con cuatro fallecidos. Según la información del Pentágono, las embarcaciones destruidas transportaban narcóticos y se desplazaban por corredores marítimos identificados por agencias de inteligencia como rutas clave del crimen organizado.

La operación involucra también a países aliados: México, por ejemplo, implementó protocolos para que las intercepciones en aguas internacionales sean realizadas por sus propias fuerzas y evitar acciones unilaterales que puedan vulnerar normas del derecho internacional.

La acusación de EE.UU. Maduro es el cabecilla del Cártel de los Soles, una organización narcoestatal.

Lo que se juega Venezuela en este nuevo capítulo con Estados Unidos

Entre acusaciones de criminalidad, advertencias militares, despliegues navales y una operación de alcance hemisférico, Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional. Para Washington, la presión sobre Maduro parece formar parte de una estrategia más amplia; para Caracas, se trata de una amenaza directa a su continuidad en el poder.

Lo cierto es que el tablero está en movimiento. Y, mientras Trump aumenta el tono y Maduro refuerza su defensa, la pregunta clave sigue sin respuesta:

¿Estamos ante una maniobra retórica de presión o frente a la antesala de una intervención militar de dimensiones históricas en América Latina?