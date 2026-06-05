El monto de dinero que gana un albañil en Estados Unidos que sorprende a América Latina

Houston, Texas: El paraíso de la construcción

El estado de Texas ha desplazado a California como la sede preferida de las corporaciones más grandes, lo que ha detonado una masiva expansión de viviendas e infraestructura en ciudades como Houston. Este boom requiere un flujo constante de albañiles calificados.

Según los datos de la plataforma laboral ZipRecruiter para 2026, esto es lo que está ganando en promedio un albañil de ladrillo (bricklayer) en la región de Houston:

Pago Promedio por Hora: USD $27.77

USD $27.77 Ingreso Promedio Semanal: USD $1,110

USD $1,110 Ingreso Promedio Mensual: USD $4,812

USD $4,812 Salario Promedio Anual: USD $57,752

Aunque la gran mayoría de los albañiles gana entre USD $43,900 y USD $64,400 al año, los profesionales de élite —aquellos con alta velocidad, experiencia o capacidad para leer planos— pueden alcanzar salarios promedio de USD $85,431, con picos máximos documentados de hasta USD $96,408 anuales.

¿Y a nivel nacional? Comparativa federal

Para tener un panorama completo, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) muestran las siguientes cifras a nivel nacional:

Trabajadores generales de mampostería: USD $56,600 anuales.

USD $56,600 anuales. Especialistas (Brickmasons y Blockmasons): USD $60,800 anuales.

El mercado en Texas no solo compite fuertemente con estos promedios, sino que ofrece la enorme ventaja de tener un costo de vida mucho más bajo que estados como Nueva York o California.

cuando gana un obrero en estados unidos

Cuatro claves para duplicar tu sueldo como albañil

En la construcción en Estados Unidos., las tarifas no son fijas. Un trabajador puede aumentar dramáticamente sus ingresos mensuales si domina estos factores:

Precisión y rapidez: Las constructoras premian con bonos y mejores tarifas por hora a quienes realizan alineamientos estructurales perfectos y veloces.

Las constructoras premian con bonos y mejores tarifas por hora a quienes realizan alineamientos estructurales perfectos y veloces. El tipo de obra: Los proyectos comerciales de gran envergadura o la infraestructura pública pagan mucho mejor que la construcción de casas unifamiliares.

Los proyectos comerciales de gran envergadura o la infraestructura pública pagan mucho mejor que la construcción de casas unifamiliares. Horas extra y clima: En ciudades calurosas o lluviosas como Houston, aprovechar las horas extra al máximo dispara el saldo del cheque a fin de mes.

En ciudades calurosas o lluviosas como Houston, aprovechar las horas extra al máximo dispara el saldo del cheque a fin de mes. Inglés y liderazgo: Saber interpretar planos en inglés o liderar cuadrillas te eleva inmediatamente al rango salarial más alto del mercado.

Aunque el crecimiento del sector se estima en un 2% global hacia 2034, la BLS proyecta una media de 20.700 vacantes anuales en todo Estados Unidos. Esta enorme oferta de empleo es impulsada por la rotación de personal y la jubilación de los veteranos, dejando un nicho altamente lucrativo y seguro para la mano de obra hispana calificada.