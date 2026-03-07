Construcción: ¿cuánto cobra un albañil por hora en marzo de 2026?

permiso para trabajar albañil ¿Cuanto cobra un albañil en marzo?

Albañiles: cuáles son las zonas geográficas en Argentina

La UOCRA aplica adicionales por zona principalmente para compensar el costo de vida y las condiciones climáticas desfavorables en el sur del país.

Zona A: abarca la mayor parte del territorio nacional (CABA, Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo y Centro).

Zona B: región del Comahue y Chubut.

Zona C y C-Austral: las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente, donde se registran los valores más altos de la escala.

Cuánto gana un albañil en marzo

Mientras que la mayoría de los obreros cobran por hora, la categoría de sereno percibe un sueldo mensualizado. Los montos varían significativamente según la ubicación del proyecto: