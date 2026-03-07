Inicio Sociedad construcción
Construcción: ¿cuánto cobra un albañil por hora en marzo de 2026?

Los albañiles perciben sus haberes bajo el nuevo esquema salarial que distingue categorías técnicas y zonas geográficas. Montos básicos, adicionales por región y sumas no remunerativas vigentes

¿Cuánto gana un albañil en marzo?

Los salarios de la construcción para marzo de 2026 se rigen por la escala acordada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El esquema salarial de cada albañil se compone de tres ejes: el valor básico por hora, el adicional por zona geográfica y sumas fijas no remunerativas que se liquidan de forma quincenal.

¿Cuanto cobra un albañil en marzo?

Albañiles: cuáles son las zonas geográficas en Argentina

La UOCRA aplica adicionales por zona principalmente para compensar el costo de vida y las condiciones climáticas desfavorables en el sur del país.

  • Zona A: abarca la mayor parte del territorio nacional (CABA, Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo y Centro).
  • Zona B: región del Comahue y Chubut.
  • Zona C y C-Austral: las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente, donde se registran los valores más altos de la escala.

Cuánto gana un albañil en marzo

Mientras que la mayoría de los obreros cobran por hora, la categoría de sereno percibe un sueldo mensualizado. Los montos varían significativamente según la ubicación del proyecto:

Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y el resto de las provincias del centro y norte del país)

  • Oficial especializado: $5.470 / hora
  • Oficial: $4.679 / hora
  • Medio oficial: $4.324 / hora
  • Ayudante: $3.980 / hora
  • Sereno: $723.032 / mes

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)

  • Oficial especializado: $6.071 / hora
  • Oficial: $5.196 / hora
  • Medio oficial: $4.793 / hora
  • Ayudante: $4.438 / hora
  • Sereno: $805.489 / mes

Zona C (Santa Cruz)

  • Oficial especializado: $8.397 / hora
  • Oficial: $7.873 / hora
  • Medio oficial: $7.597 / hora
  • Ayudante: $7.377 / hora
  • Sereno: $1.208.753 / mes
  • Zona C-Austral

Zona C-Austral (Tierra del Fuego)

  • Oficial especializado: $10.940 / hora
  • Oficial: $9.358 / hora
  • Medio oficial: $8.648 / hora
  • Ayudante: $7.960 / hora
  • Sereno: $1.446.064 / mes
Los albañiles en Argentina cobran en base a la zona geográfica en la que trabajan.

Albañiles: sumas no remunerativas por región

Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y el resto de las provincias del centro y norte del país)

  • Oficial especializado: $121.800
  • Oficial: $112.200
  • Medio oficial: $102.800
  • Ayudante: $96.800
  • Sereno: $96.800

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut).

  • Oficial especializado: $135.200
  • Oficial: $124.600
  • Medio oficial: $114.100
  • Ayudante: $107.500
  • Sereno: $107.500

Zona C (Santa Cruz).

  • Oficial especializado: $187.000
  • Oficial: $172.300
  • Medio oficial: $157.800
  • Ayudante: $148.600
  • Sereno: $148.600

Zona C-Austral (Tierra del Fuego):

  • Oficial especializado: $243.600
  • Oficial: $224.400
  • Medio oficial: $205.600
  • Ayudante: $193.600
  • Sereno: $193.600

