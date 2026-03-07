Los salarios de la construcción para marzo de 2026 se rigen por la escala acordada por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). El esquema salarial de cada albañil se compone de tres ejes: el valor básico por hora, el adicional por zona geográfica y sumas fijas no remunerativas que se liquidan de forma quincenal.
Construcción: ¿cuánto cobra un albañil por hora en marzo de 2026?
Los albañiles perciben sus haberes bajo el nuevo esquema salarial que distingue categorías técnicas y zonas geográficas. Montos básicos, adicionales por región y sumas no remunerativas vigentes
Albañiles: cuáles son las zonas geográficas en Argentina
La UOCRA aplica adicionales por zona principalmente para compensar el costo de vida y las condiciones climáticas desfavorables en el sur del país.
- Zona A: abarca la mayor parte del territorio nacional (CABA, Buenos Aires, NOA, NEA, Cuyo y Centro).
- Zona B: región del Comahue y Chubut.
- Zona C y C-Austral: las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, respectivamente, donde se registran los valores más altos de la escala.
Cuánto gana un albañil en marzo
Mientras que la mayoría de los obreros cobran por hora, la categoría de sereno percibe un sueldo mensualizado. Los montos varían significativamente según la ubicación del proyecto:
Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y el resto de las provincias del centro y norte del país)
- Oficial especializado: $5.470 / hora
- Oficial: $4.679 / hora
- Medio oficial: $4.324 / hora
- Ayudante: $3.980 / hora
- Sereno: $723.032 / mes
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut)
- Oficial especializado: $6.071 / hora
- Oficial: $5.196 / hora
- Medio oficial: $4.793 / hora
- Ayudante: $4.438 / hora
- Sereno: $805.489 / mes
Zona C (Santa Cruz)
- Oficial especializado: $8.397 / hora
- Oficial: $7.873 / hora
- Medio oficial: $7.597 / hora
- Ayudante: $7.377 / hora
- Sereno: $1.208.753 / mes
- Zona C-Austral
Zona C-Austral (Tierra del Fuego)
- Oficial especializado: $10.940 / hora
- Oficial: $9.358 / hora
- Medio oficial: $8.648 / hora
- Ayudante: $7.960 / hora
- Sereno: $1.446.064 / mes
Albañiles: sumas no remunerativas por región
Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y el resto de las provincias del centro y norte del país)
- Oficial especializado: $121.800
- Oficial: $112.200
- Medio oficial: $102.800
- Ayudante: $96.800
- Sereno: $96.800
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut).
- Oficial especializado: $135.200
- Oficial: $124.600
- Medio oficial: $114.100
- Ayudante: $107.500
- Sereno: $107.500
Zona C (Santa Cruz).
- Oficial especializado: $187.000
- Oficial: $172.300
- Medio oficial: $157.800
- Ayudante: $148.600
- Sereno: $148.600
Zona C-Austral (Tierra del Fuego):
- Oficial especializado: $243.600
- Oficial: $224.400
- Medio oficial: $205.600
- Ayudante: $193.600
- Sereno: $193.600