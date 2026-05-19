La región de América del Sur destaca por contar con recursos naturales únicos en el mundo. Entre ellos sobresalen las enormes reservas de cobre que se distribuyen a lo largo de la cordillera de los Andes. Por eso, no sorprende que el mayor productor mundial de este mineral se encuentre en el continente.
El país de América del Sur que busca dominar el mercado del cobre con un domo gigante que duplica su capacidad minera
Con una inversión millonaria, un país de América del Sur apuesta a un futuro dominante en el cobre a través de una innovadora construcción de un domo colosal
Sin embargo, para mantener ese liderazgo es necesario innovar, y este país de América del Sur lo entendió muy bien. Por ello, impulsó la construcción de un gigantesco domo minero que requirió una inversión de US$ 4.400 millones y generó alrededor de 13.000 empleos.
El país de América del Sur que busca dominar el mercado del cobre con un domo gigante que duplica su capacidad minera
El proyecto de expansión de Minera Centinela, denominado Nueva Centinela, es la mayor inversión minera anunciada en los últimos cinco años en Chile y comenzó su construcción en abril de 2024. Una vez que esta ampliación entre en operaciones, la minera duplicará su capacidad de procesamiento de minerales y extenderá la vida útil del yacimiento por al menos 30 años más.
Esta infraestructura de acopio representa un hito clave dentro del plan de expansión, ya que busca aumentar la capacidad operativa de la faena ubicada en el norte de Chile. El domo en América del Sur permitirá almacenar y manejar enormes cantidades de mineral de cobre de manera más eficiente, segura y continua dentro de la operación minera.
¿Cómo es esta mega construcción minera?
Esta construcción tendrá capacidad para almacenar 178.000 toneladas de mineral como parte de la infraestructura de manejo de material del proyecto, que proyecta iniciar sus operaciones productivas en 2027.
La construcción, que forma parte de la expansión del yacimiento. Alcanzará 66 metros de altura y contará con un diámetro de 106,6 metros, sostenido por una estructura de acero de 476 toneladas. Al tratarse de una infraestructura cerrada, el domo tiene varios beneficios entre ellos:
- evita que el viento disperse partículas
- reduce la contaminación
- ayuda a cumplir normas ambientales cada vez más estrictas.