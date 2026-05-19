El país de América del Sur que busca dominar el mercado del cobre con un domo gigante que duplica su capacidad minera

El proyecto de expansión de Minera Centinela, denominado Nueva Centinela, es la mayor inversión minera anunciada en los últimos cinco años en Chile y comenzó su construcción en abril de 2024. Una vez que esta ampliación entre en operaciones, la minera duplicará su capacidad de procesamiento de minerales y extenderá la vida útil del yacimiento por al menos 30 años más.

Esta infraestructura de acopio representa un hito clave dentro del plan de expansión, ya que busca aumentar la capacidad operativa de la faena ubicada en el norte de Chile. El domo en América del Sur permitirá almacenar y manejar enormes cantidades de mineral de cobre de manera más eficiente, segura y continua dentro de la operación minera.

Domo minera centinela (1)

¿Cómo es esta mega construcción minera?

Esta construcción tendrá capacidad para almacenar 178.000 toneladas de mineral como parte de la infraestructura de manejo de material del proyecto, que proyecta iniciar sus operaciones productivas en 2027.

La construcción, que forma parte de la expansión del yacimiento. Alcanzará 66 metros de altura y contará con un diámetro de 106,6 metros, sostenido por una estructura de acero de 476 toneladas. Al tratarse de una infraestructura cerrada, el domo tiene varios beneficios entre ellos: