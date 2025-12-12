Máxima tensión en Venezuela: Maduro acusó a Estados Unidos de interceptar un buque y desaparecer a su tripulación

Maduro, Trump y un nuevo conflicto entre Venezuela y Estados Unidos

En ese contexto, indicó que un relevamiento realizado en las últimas horas arroja que el 96% de la población venezolana rechaza el “secuestro, el asalto y el robo del barco”, cifra que, a su entender, refleja una postura mayoritaria frente a lo ocurrido.

Maduro adelantó que instruyó medidas inmediatas en el ámbito diplomático y aseguró que el país “va a asegurar todas las naves” para garantizar la circulación de su crudo en el comercio internacional.

latinos donald trump efe 2 Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

En su mensaje final, advirtió que ciertos sectores en Estados Unidos “quieren una guerra”, aunque remarcó que Venezuela mantendrá una política orientada a la paz y a la defensa de su soberanía y recursos naturales.

Con información de Noticias Argentinas