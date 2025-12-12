El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció desde Caracas que un buque petrolero de bandera venezolana, dedicado al comercio internacional, fue interceptado por fuerzas militares de Estados Unidos en aguas ubicadas al norte de Trinidad y Tobago, rumbo a Granada. Según aseguró, tras el operativo no se conoce el paradero de la tripulación, lo que calificó como un acto de piratería que generó amplio rechazo dentro y fuera del país.
Máxima tensión en Venezuela: Maduro acusó a Estados Unidos de interceptar un buque y desaparecer a su tripulación
Maduro describió el incidente como un asalto ejecutado “como piratas del Caribe” y afirmó que la embarcación transportaba 1.900.000 barriles de petróleo adquiridos de manera legal en Venezuela, con destino a mercados internacionales. “Los tripulantes de esa nave están secuestrados, están desaparecidos, nadie sabe dónde están”, dijo durante su intervención.
El mandatario sostuvo que el procedimiento militar evidencia un intento de Washington por “apoderarse del petróleo venezolano”, y advirtió que este tipo de hechos constituye una escalada con efecto directo sobre la estabilidad regional.
Maduro, Trump y un nuevo conflicto entre Venezuela y Estados Unidos
En ese contexto, indicó que un relevamiento realizado en las últimas horas arroja que el 96% de la población venezolana rechaza el “secuestro, el asalto y el robo del barco”, cifra que, a su entender, refleja una postura mayoritaria frente a lo ocurrido.
Maduro adelantó que instruyó medidas inmediatas en el ámbito diplomático y aseguró que el país “va a asegurar todas las naves” para garantizar la circulación de su crudo en el comercio internacional.
En su mensaje final, advirtió que ciertos sectores en Estados Unidos “quieren una guerra”, aunque remarcó que Venezuela mantendrá una política orientada a la paz y a la defensa de su soberanía y recursos naturales.
Con información de Noticias Argentinas