Nicolás Maduro expulsó de Venezuela al equipo periodístico de C5N

El gobierno de Nicolás Maduro deportó de Venezuela al equipo periodístico de C5N, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El incidente se da en medio de la tensión que se vive en el país caribeño tras las amenazas de Donald Trump y la incursión de aviones de combates en el espacio aéreo venezolano.
El hecho se conoció a partir del relato que hizo Salonia, uno de los periodistas deportados, quien describió el momento como de “mucha tensión”. El reportero agregó: "Nosotros le explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con Estados Unidos". El equipo entregó sus pasaportes y mostraron el lugar donde se iban a hospedar, el chofer que los iba a trasladar, y todo tipo de dato sobre la estadía en el país, detallaron.
El equipo fue demorado durante dos horas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, donde el personal de Migraciones le retuvo a los periodistas y al camarógrafo la documentación y les comunicó la expulsión.
El personal del aeropuerto detectó al grupo y comenzó a hacerle “muchas preguntas”, a pesar de que el equipo había explicado que quería “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.
Después de dos horas, la Policía de Migraciones les comunicó que no tenían “admitido el ingreso” y fueron expulsados “sin ninguna explicación”.
El destino inmediato del equipo fue Bolivia y se encontraban allí esperando el regreso a Buenos Aires, mientras que, por el momento, los periodistas y el camarógrafo no tenían sus pasaportes y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.
Dos aviones de combate de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela
Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela a pocas horas de que Donald Trump afirmara que el régimen de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, una declaración que dejó abierta la posibilidad de una intervención militar en territorio latinoamericano.
Los aviones militares permanecieron realizando maniobras durante unos 40 minutos, según informó el Miami Herald, con sede en Florida.
Miles de usuarios siguieron en línea el recorrido de los cazas a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, donde se observó cómo las aeronaves trazaban una figura en forma de lazo sobre el golfo. El reporte indicó además que los F-18 volaban a una altitud cercana a los 25.000 pies (unos 7.620 metros).