Nicolás Maduro expulsó de Venezuela al equipo periodístico de C5N

El personal del aeropuerto detectó al grupo y comenzó a hacerle “muchas preguntas”, a pesar de que el equipo había explicado que quería “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”.

nicolas maduro estados unidos venezuela efe 1 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, endurece sus políticas y prohíbe el ingreso de periodistas internacionales a Venezuela.

Después de dos horas, la Policía de Migraciones les comunicó que no tenían “admitido el ingreso” y fueron expulsados “sin ninguna explicación”.

El destino inmediato del equipo fue Bolivia y se encontraban allí esperando el regreso a Buenos Aires, mientras que, por el momento, los periodistas y el camarógrafo no tenían sus pasaportes y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.

Dos aviones de combate de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela

Dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo de Venezuela a pocas horas de que Donald Trump afirmara que el régimen de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, una declaración que dejó abierta la posibilidad de una intervención militar en territorio latinoamericano.

Los aviones militares permanecieron realizando maniobras durante unos 40 minutos, según informó el Miami Herald, con sede en Florida.

Miles de usuarios siguieron en línea el recorrido de los cazas a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, donde se observó cómo las aeronaves trazaban una figura en forma de lazo sobre el golfo. El reporte indicó además que los F-18 volaban a una altitud cercana a los 25.000 pies (unos 7.620 metros).