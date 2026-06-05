Pasaporte

Brasil, Venezuela y Paraguay endurecen controles: impedirán viajar a quienes tengan este trámite del pasaporte pendiente

Aunque no se trata de una nueva prohibición, los organismos migratorios de Paraguay, Brasil y Venezuela recuerdan que el pasaporte vigente continúa siendo uno de los requisitos fundamentales para los viajes internacionales. En muchos casos, incluso antes de llegar al control fronterizo, las aerolíneas pueden negar el embarque a pasajeros cuya documentación no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino.

En Paraguay, la Dirección Nacional de Migraciones establece que los ciudadanos extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de identidad válido dentro de los acuerdos del Mercosur. Además, aclara que las constancias de documentos en trámite no son aceptadas para ingresar o salir del país. Para los ciudadanos paraguayos, los documentos vencidos pueden utilizarse únicamente para regresar al territorio nacional, pero no para abandonarlo.

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La situación de Brasil y Venezuela

Brasil mantiene criterios similares. La Policía Federal señala que un pasaporte vencido no puede utilizarse para salir del territorio brasileño. La única excepción contempla el regreso de ciudadanos brasileños a su país, quienes pueden ser admitidos con documentación expirada en determinadas circunstancias.

En el caso de Venezuela, las exigencias también apuntan a la vigencia de la documentación de viaje. Diversas disposiciones migratorias y controles aplicados en los últimos años han reforzado la necesidad de contar con un pasaporte válido para realizar trámites de ingreso y salida por vía internacional.

La situación cobra relevancia especialmente durante temporadas de vacaciones, cuando muchas personas descubren demasiado tarde que su pasaporte está vencido o próximo a vencer. A esto se suma que numerosos países exigen una validez mínima de seis meses desde la fecha de ingreso.