delcy india Delcy Rodríguez junto al primer ministro indio, Narendra Modi.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación asiática, Randhir Jaiswal, detalló mediante la red social X los temas principales del encuentro. Las autoridades abordaron posibles oportunidades en el campo de la salud pública, además de conversar sobre asuntos globales. Reafirmaron un compromiso conjunto para promover los intereses políticos del Sur Global.

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones mantienen un tono cálido desde hace bastante tiempo. El intercambio de bienes alcanzó los 679 millones de dólares durante el período correspondiente al ciclo 2024-25. La visita oficial actual promete aumentar esas cifras sustancialmente mediante nuevos acuerdos orientados hacia distintos mercados internacionales.

Tensiones mundiales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/narendramodi/status/2062515352446403031&partner=&hide_thread=false Happy to meet with the Acting President of Venezuela, Ms. Delcy Rodríguez. We had extensive discussions on expanding our cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties.



As a valued partner in Latin America, our close… pic.twitter.com/TSQJjw50TB — Narendra Modi (@narendramodi) June 4, 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta sobre Irán el 28 de febrero. El inicio del conflicto interrumpió las rutas marítimas de mayor relevancia. Las instalaciones energéticas sufrieron graves alteraciones en pocas semanas, desatando un temor generalizado respecto a posibles faltantes de productos básicos.

Los precios del gas o del combustible en general subieron drásticamente a raíz de las maniobras militares. Semejante escenario genera fuertes presiones inflacionarias, sumado a miedos relacionados a una nueva crisis del costo de vida en todo el sur asiático. El acercamiento estratégico a Venezuela representa una jugada esencial para esquivar dichas complicaciones.