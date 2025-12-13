Este fin de semana hay un corte de agua por tiempo indefinido: en qué zona

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se queda sin agua

corte de agua (2) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará la reparación de la cañería de impulsión en calle Roca, entre Malvinas Argentinas y Catamarca, en Copetonas.