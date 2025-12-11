Corte de agua programado: que día y a qué hora no habrá servicio

Esta cámara permitirá la distribución de la producción de agua potable desde las instalaciones de potabilización de Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, según la demanda, asegurando de esta manera una administración del sistema más segura y eficaz.

Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza

Zonas y horarios afectados

AYSAM emitió un comunicado en redes sociales que el departamento de Guaymallén se quedará sin agua este viernes 12 de diciembre a partir de las 9 hasta las 21 debido a un empalme de redes. Las calles que se verán afectadas por el corte de agua son la calle Godoy Cruz y Pedro Molina y de Mitre a Allayme.

corte-agua-aysam Cuida el agua de manera adecuada.

Durante el corte del servicio: