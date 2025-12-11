Hay un gran corte de corte de agua para este mediodía: en qué zona

Las tareas, que tendrán lugar entre las 12:00 y las 15:00 hs, y afectarán con baja presión el suministro en los barrios La Paz, Los Aromos, Gándara y el Casco Céntrico.

Además, se realizarán trabajos de reparación sobre la cañería de impulsión del campo de bombeo Nueva Suiza. Si bien la rotura resiente el ingreso de agua a la Cisterna de Timote, aún no se afecta el servicio a las personas usuarias de la localidad. No obstante, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.