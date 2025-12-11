Hay un gran corte de corte de agua para este mediodía: en qué zona

Inicio Sociedad Corte de agua
ABSA, informó un corte de agua por trabajos programados a raíz de arreglos en la red. Se verá afectada una importante zona

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 11 de diciembre en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires está afectada por el corte de agua

corte de agua (2)
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa realizará trabajos para la interconexión de una perforación ubicada en la intersección de la avenida Baldomero García y Monteagudo, en Marcos Paz.

Las tareas, que tendrán lugar entre las 12:00 y las 15:00 hs, y afectarán con baja presión el suministro en los barrios La Paz, Los Aromos, Gándara y el Casco Céntrico.

Además, se realizarán trabajos de reparación sobre la cañería de impulsión del campo de bombeo Nueva Suiza. Si bien la rotura resiente el ingreso de agua a la Cisterna de Timote, aún no se afecta el servicio a las personas usuarias de la localidad. No obstante, se solicita a las personas usuarias limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua (1)
Hay cortes de agua en Marcos Paz y Nueva Suiza.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

