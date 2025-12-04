Inicio Sociedad Corte de agua
Buenos Aires

Anuncian un nuevo corte de agua para este jueves: hay varias zonas afectadas

ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos en la red. Se verá afectada una importante zona a lo largo del día

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Anuncian un nuevo corte de agua para este jueves: hay varias zonas afectadas

Anuncian un nuevo corte de agua para este jueves: hay varias zonas afectadas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por los trabajos.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Nuevo corte de agua para este jueves: en qué zonas

corte de agua (1)
Este jueves hay cortes de agua en Ensenada, Campana y General Belgrano.

Este jueves hay cortes de agua en Ensenada, Campana y General Belgrano.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en:

  • La perforación ubicada en Nardo y Sarratea, en Campana. Las tareas comenzarán a primera hora de la mañana y afectarán el suministro en el barrio Otamendi hasta las 14:00 aproximadamente.
  • Gaggino y Bélgica como parte del recambio de cañerías que se realiza en ese sector de Ensenada. Las tareas afectarán, a partir de las 9:00, el suministro de agua en el sector delimitado por las calles Baradero a Corrientes; y de Gaggino a Almafuerte (Barrio Campamento y el Faro).
  • Además, hay tareas de mantenimiento sobre la red de agua en calle 5 entre 14 y 16, en General Belgrano. Producto de las tareas, que comenzarán a primera hora, se afectará el suministro a toda la localidad hasta media mañana aproximadamente

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua
Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectaci&oacute;n y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar