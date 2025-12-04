Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por los trabajos.
Anuncian un nuevo corte de agua para este jueves: hay varias zonas afectadas
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos en la red. Se verá afectada una importante zona a lo largo del día
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Nuevo corte de agua para este jueves: en qué zonas
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en:
- La perforación ubicada en Nardo y Sarratea, en Campana. Las tareas comenzarán a primera hora de la mañana y afectarán el suministro en el barrio Otamendi hasta las 14:00 aproximadamente.
- Gaggino y Bélgica como parte del recambio de cañerías que se realiza en ese sector de Ensenada. Las tareas afectarán, a partir de las 9:00, el suministro de agua en el sector delimitado por las calles Baradero a Corrientes; y de Gaggino a Almafuerte (Barrio Campamento y el Faro).
- Además, hay tareas de mantenimiento sobre la red de agua en calle 5 entre 14 y 16, en General Belgrano. Producto de las tareas, que comenzarán a primera hora, se afectará el suministro a toda la localidad hasta media mañana aproximadamente
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.