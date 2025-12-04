Anuncian un nuevo corte de agua para este jueves: hay varias zonas afectadas

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Nuevo corte de agua para este jueves: en qué zonas

corte de agua (1) Este jueves hay cortes de agua en Ensenada, Campana y General Belgrano.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en: