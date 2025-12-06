Anuncian un corte de agua para este sábado por 4 horas: ¿qué zona no tendrá servicio?

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy sábado 6 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por los trabajos.
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Nuevo corte de agua para este jueves: en qué zona
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa trabajará en Maipú arreglando empalmes de cañerías como parte del avance de la obra de recambio de redes de agua, a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Como se mencionó, durante los trabajos deberá afectarse el suministro de agua, con un corte total del servicio, entre las 9 y las 12 horas del mismo día.
Asimismo, se trabajará en el recambio de un equipo que abastece el tanque elevado de Lincoln. Por este motivo, y hasta que finalicen las tareas, se encuentra afectado con baja presión el suministro en toda la localidad.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.