Anuncian un corte de agua para este sábado por 4 horas: ¿qué zona no tendrá servicio?

Como se mencionó, durante los trabajos deberá afectarse el suministro de agua, con un corte total del servicio, entre las 9 y las 12 horas del mismo día.

Asimismo, se trabajará en el recambio de un equipo que abastece el tanque elevado de Lincoln. Por este motivo, y hasta que finalicen las tareas, se encuentra afectado con baja presión el suministro en toda la localidad.

Recomendaciones para los usuarios

corte de agua (1) Se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso solo para consumo e higiene personal

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.