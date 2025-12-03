Hay un mega corte de agua hasta las primeras horas de la tarde: qué zonas se quedan sin servicio

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La empresa realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua

corte de agua en buenos aires (2) La empresa está haciendo arreglos para que el servicio de agua sea óptimo, por ende, este miércoles hay cortes de agua.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Nicolás Levalle y Cook, en Ingeniero White. Las tareas afectarán el suministro de agua en el barrio Más Barrios, a partir de las 9:00 horas.