Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada y el tipo de trabajo que se realiza.
Hay un mega corte de agua hasta las primeras horas de la tarde: qué zonas se quedan sin servicio
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos de arreglo y perforaciones. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La empresa realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, se llevarán adelante trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Nicolás Levalle y Cook, en Ingeniero White. Las tareas afectarán el suministro de agua en el barrio Más Barrios, a partir de las 9:00 horas.
Además, hay trabajos de mantenimiento sobre la perforación de agua ubicada en Ricardo Rojas y Chiclana, en Campana. A raíz de esta intervención se verá afectada con baja presión la red de agua que abastece a los barrios Villanueva, San Felipe, El Destino y 9 de julio, desde primeras horas de la mañana y hasta las 14:00 aproximadamente.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Por dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.