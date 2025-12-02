Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy martes 2 de diciembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada y el tipo de trabajo que se realiza.
Hay un corte de agua para hoy por tiempo indefinido: qué zonas afecta
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos de arreglo y mantenimiento. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La empresa realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento optimo en el servicio de agua se llevarán adelante empalmes de cañerías en la calle Cramer, entre Rojas y Godoy Cruz, en Bahía Blanca. En este caso, los trabajos forman parte de la obra de reposición de cañerías para recuperar la red de agua luego de la inundación de marzo y mientras duren los trabajos, se afectará el suministro en los barrios Stella Maris y Don Bosco.
Además, se realizarán tareas de mantenimiento sobre las cañerías que abastecen al tanque elevado de la localidad de Coronel Vidal. El desarrollo de los trabajos impone la interrupción del suministro de agua desde primera hora de la mañana y hasta pasado el mediodía, afectando el suministro en esa localidad y en General Pirán.
La empresa no confirmo los horarios que abarcan el corte de agua pero cuando una vez terminado los trabajos se reestablecera el servicio paulatinamente. Por esa razón, se solicita a las personas usuarias, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.