Hay un corte de agua para hoy por tiempo indefinido: qué zonas afecta

Además, se realizarán tareas de mantenimiento sobre las cañerías que abastecen al tanque elevado de la localidad de Coronel Vidal. El desarrollo de los trabajos impone la interrupción del suministro de agua desde primera hora de la mañana y hasta pasado el mediodía, afectando el suministro en esa localidad y en General Pirán.

La empresa no confirmo los horarios que abarcan el corte de agua pero cuando una vez terminado los trabajos se reestablecera el servicio paulatinamente. Por esa razón, se solicita a las personas usuarias, realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y en ese período utilizarlas sólo para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio.

corte de agua (6) La empresa está haciendo arreglos para que el servicio de agua sea óptimo, por ende, este martes hay cortes de agua.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.