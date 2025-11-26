Anuncian un corte de agua para el jueves 27 por tiempo indefinido: qué zonas afecta

Además, en el día de ayer, el suministro también se vio afectado porque terceros, ajenos a la empresa, provocaron la rotura de una cañería en dos posiciones sobre Avenida 526, entre 28 y 30, en La Plata; y en la intersección de Santilli y Jerez, en Ensenada.

Así mismo, se trabajó en la reparación de la cañería de impulsión de agua a Hilario Ascasubi, completando el recambio de un tramo del conducto para evitar nuevas filtraciones.

Recomendaciones para los usuarios

Corte de agua por arreglo en cañerias (2) La empresa está haciendo arreglos para que el servicio de agua sea óptimo, por ende, este jueves hay cortes de agua.

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.