Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy jueves 27 de noviembre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.
Anuncian un corte de agua para el jueves 27 por tiempo indefinido: qué zonas afecta
ABSA la empresa operadora de agua y saneamiento, informó un corte de agua por trabajos de arreglo. Se verá afectada una importante zona
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Qué zona de Buenos Aires se verá afectada por el corte de agua
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo en el servicio de agua, la empresa ejecutará tareas de envainado sobre el Acueducto Norte, en calle 13, desde 487 a 488, en La Plata. Por esa razón estará afectado el suministro de agua en el sector de Villa Castells mientras duren las tareas.
Además, en el día de ayer, el suministro también se vio afectado porque terceros, ajenos a la empresa, provocaron la rotura de una cañería en dos posiciones sobre Avenida 526, entre 28 y 30, en La Plata; y en la intersección de Santilli y Jerez, en Ensenada.
Así mismo, se trabajó en la reparación de la cañería de impulsión de agua a Hilario Ascasubi, completando el recambio de un tramo del conducto para evitar nuevas filtraciones.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.