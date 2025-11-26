Una adolescente asesino a puñaladas a su novio, llamó a la policía y se escapó.

El violento ataque ocurrió cerca de la medianoche del martes en la casa de la adolescente, ubicada en el cruce de las calles Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada, quien habría estado acompañada por otras personas. El joven asesinado fue identificado como Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, y su familia sostuvo que la chica, cuyas iniciales son M,N.N. ya lo había agredido en otras oportunidades.

Los efectivos policiales de la Comisaría 4ª de Lanús que llegaron al lugar del crimen comprobaron que las heridas del joven no habían sido provocadas por intentar saltar las rejas del frente de la casa sino que eran puñaladas. Minutos después, al llegar la ambulancia, la chica se mostró preocupada por el estado de su novio y preguntaba a qué hospital lo iban a trasladar para su atención.

Fue en ese momento, en medio de un descuido de los policías y el personal sanitario, la adolescente se escapó y por estas horas permanece prófuga y es la principal sospechosa del asesinato.

Macarena López Monte, una de las hermanas de Santiago, aseguró este miércoles en declaraciones a la prensa que fue la propia adolescente quien llamó a su madre para comentarse que había apuñalado a su hijo.

“Me peleé con Santiago y lo apuñalé”, fueron las palabras de la chica que alertando lo sucedido. “¿Qué le hiciste?”, le respondió la mujer, llena de preocupación. La adolescente no le contestó y cortó la llamada.

En medio del dolor y la bronca por lo sucedido, Miguel, hermano de la víctima, contó que “me llama mi mamá que la había llamado a ella diciendo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”.

El joven aseguró que la familia de la chica tiene relación con temas de narcotráfico: “Cuando llegamos mi hermano estaba tirado en la vereda. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá y cascotearon todos los vidrios”.

Y luego agregó: “La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’ por ahí. La Policía no nos avisó nada. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”.

Lanus joven hermano El hermano del joven asesinado aseguró que la chica lo había atacado en otras ocasiones y que tiene vínculos narcos. Foto gentileza tn.com.ar

El hermano de víctima contó también que “mi hermano era buenito, iba al colegio, trabajaba. No andaba en nada raro. Le dijimos que no se metiera con ella, que eran narcos, gente a la que le gustaba la plata fácil. Le dijimos ‘no vas a aprender nada con ella’”, sostuvo.

“A mi hermano le metieron tres puñaladas con un cuchillo”, aseguró Miguel, quien denunció que el teléfono celular de su hermano no aparece: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono de mi hermano”.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Investigativa (UFI 8) de Lanús, que lidera el fiscal Oscar Maidana, quien ordenó la realización de la autopsia al cuerpo del joven mientras se trata de establecer el móvil del crimen.