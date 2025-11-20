Los familiares de Diego Fernández Lima, el adolescente que fue asesinado en 1984 y cuyos huesos se hallaron 41 años después en la casa de su ex compañero Cristian Graf, convocan a participar del velatorio del menor, luego de que la Justicia les entregara sus restos.
Adolescente asesinado, 41 años después: la familia recibió sus restos y serán velados
“Vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano Diego”, dijo el hermano del adolescente asesinado
Según se supo, este viernes 21 de noviembre, de 15.00 a 00.00, quienes quieran darle el último adiós al joven podrán hacerlo en Nardi Sepelios, ubicado sobre la avenida Álvarez Thomas y Arizona.
“Vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano Diego. Los esperamos”, contó Javier Fernández Lima, hermano del jovencito que fue asesinado.
El miércoles pasado, el familiar confirmó que la Justicia, después de concluir con la investigación, les entregó los restos del adolescente hallados en mayo de 2025 en el patio de la casa donde vive su ex compañero de escuela, Cristian Graf.
Javier sostuvo que, aunque se trató de “un día especial”, es “algo que no se lo deseo a nadie”.
Adolescente asesinado: cómo sigue la causa
Luego del hallazgo de los restos del adolescente asesinado, el fiscal Martín López Perrando acusó a Cristian Graf de encubrimiento, por haber realizado diversas conjeturas sobre la aparición del cuerpo de la víctima en el patio de su casa.
Sin embargo, a fines de octubre el juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento, resolución que fue apelada por la fiscalía y la querella y que recién podría tener novedades a mediados de diciembre.