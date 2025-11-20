Adolescente asesinado, 41 años después: la familia recibió sus restos y serán velados

El miércoles pasado, el familiar confirmó que la Justicia, después de concluir con la investigación, les entregó los restos del adolescente hallados en mayo de 2025 en el patio de la casa donde vive su ex compañero de escuela, Cristian Graf.

Javier sostuvo que, aunque se trató de “un día especial”, es “algo que no se lo deseo a nadie”.

adolescente-asesinado-Diego-Fernández-Lima El lugar donde fue encontraron el adolescente asesinado. Foto: gentileza Infobae.

Adolescente asesinado: cómo sigue la causa

Luego del hallazgo de los restos del adolescente asesinado, el fiscal Martín López Perrando acusó a Cristian Graf de encubrimiento, por haber realizado diversas conjeturas sobre la aparición del cuerpo de la víctima en el patio de su casa.

adolescente-asesinado-Diego-Fernández-Lima-velorio Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado hace 41 años.

Sin embargo, a fines de octubre el juez Alejandro Litvack dictó el sobreseimiento, resolución que fue apelada por la fiscalía y la querella y que recién podría tener novedades a mediados de diciembre.