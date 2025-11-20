Crimen del country: la empleada que asesinó a su patrón fue condenada a prisión perpetua.

Condena crimen country

De acuerdo a la hipótesis de los investigadores, la empleada fue encontrada en la casa por el ingeniero intentando robar objetos de valor, y en medio de una discusión la mujer logró reducirlo, y utilizó una soga para ahorcarlo y matarlo.

"Tenía hematomas en manos y brazos, heridas cortas en toda la cara y un corte bastante más grande en la cervical”, indicó una fuente de la investigación en aquel momento.

El 23 de febrero de 2024, su profesor de piano llegó a la casa del ingeniero, situada en el country La Delfina, de Pilar, para continuar con las clases, pero se día no respondió. Tampoco contestaba las llamadas de su teléfono celular ni los mensajes.

Luego de realizada la denuncia a la policía, tras varias horas intentando ingresar a la vivienda, los investigadores lo lograron y se encontraron con el cuerpo sin vida de Wolfenson en una de las habitaciones.

Durante la investigación, una cámara de seguridad registró a Paniagua llevándose objetos de valor pertenecientes a la víctima. En las imágenes, la mujer aparece guardando en su mochila un celular, un parlante bluetooth y un candelabro.

La mucama declaró ante el tribunal que la actual pareja de la víctima le había pedido que le sacara el celular y se lo revise porque creía que la engañaba: “El señor me descubrió agarrando el celular y empezó la pelea, la discusión. Me empezó a decir cosas malas: que era una desgraciada, una puta, una paraguaya ladrona y que iba a llamar a la policía".

“Me agarró de los pelos. No quise lastimar al señor. Todo se me nubló cuando me dijo ‘la concha de tu madre’, y se me fue de las manos”, agregó.

Mientras que la defensa de la mujer sostuvo que “actuó con intención de robar, pero no de matar” y que el ingeniero la habría sorprendido, lo que derivó en un forcejeo y en el homicidio. Basado en sus dichos, pidió que la empleada doméstica fuera condenada por “homicidio en ocasión de robo”, un delito cuya pena va de 8 a 25 años de prisión.

Además, el fiscal Germán Camafreita inició una investigación paralela contra el legista Marcelo Rodríguez y un trabajador de la empresa de emergencias Vittal, quienes indicaron que Wolfenson murió a causa de un problema cardiológico.