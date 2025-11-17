Luego de 12 años de espera, la Justicia condenó a Adrián Ocampo a 11 años por la muerte de Juan Manuel Viudez (62) y su hija Laura (39). Esta pena la recibió luego de los alegatos realizados este miércoles, en los que el tribunal definió que la calificación legal fuese homicidio simple con dolo eventual. Fue por un accidente seguido de muerte ocurrido en 2013 en el Acceso Este y ruta 50, de Guaymallén, por donde el ahora condenado manejó borracho y en contramano.
Condenaron a 11 años de prisión al autor del accidente en el que murió un hombre y su hija hace 12 años
La Justicia encontró a Adrián Ocampo responsable por la muerte de Juan Manuel Viudez y su hija Laura ocurrida en un accidente en 2013 en Guaymallén
Los familiares de las víctimas fatales del accidente estuvieron presentes en la sala de audiencias, junto a sus querellantes y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien trabajó en la causa desde el primer día.
El tribunal definió este lunes que Ocampo era consciente que si manejaba borracho podía causar un accidente y matar a alguien, por eso fue condenado bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual.
La familia de Juan Manuel y Laura Viudez tuvo que esperar 12 años para este día, debido a que Adrián Ocampo Cazón, hoy de 50 años, se había escapado a Bolivia poco antes de comenzar el juicio en 2013.
La espera de 12 años de la familia de las víctimas fatales del accidente
En aquel entonces, Ocampo estaba con prisión domiciliaria debido a que una jueza de Garantías de aquel entonces, Alejandra Mauricio, había bajado la calificación de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años, por homicidio culposo, con una condena mucho menor de 4 a 6 años.
Esto fue apelado por la fiscal Claudia Ríos, y otro juez volvió a la primera calificación. Antes que el imputado fuese enviado al penal, directamente se fue de Mendoza y regresó al país de donde es oriundo.
En febrero de este año fue detenido por Interpol en Bolivia, quienes detectaron que tenía un pedido de captura por el accidente seguido de muerte. Desde ese momento la familia de Viudez y la fiscal Ríos lucharon para que fuese extraditado a Mendoza antes que la causa prescribiera. En junio pasado el hombre de 50 años llegó a Mendoza y quedó preso en el penal.