Condenaron a 11 años de prisión al autor del accidente en el que murió un hombre y su hija hace 12 años

La familia de Juan Manuel y Laura Viudez tuvo que esperar 12 años para este día, debido a que Adrián Ocampo Cazón, hoy de 50 años, se había escapado a Bolivia poco antes de comenzar el juicio en 2013.

La espera de 12 años de la familia de las víctimas fatales del accidente

En aquel entonces, Ocampo estaba con prisión domiciliaria debido a que una jueza de Garantías de aquel entonces, Alejandra Mauricio, había bajado la calificación de homicidio simple con dolo eventual, que prevé una pena de 8 a 25 años, por homicidio culposo, con una condena mucho menor de 4 a 6 años.

juan manuel viudez y laura viudez accidente acceso este año 2013 2 Juan Manuel Viudez, de 62 años, y su hija Laura, de 39 años, murieron en un accidente provocado por Adrián Ocampo, quien maneja borracho y en contramano por el Acceso Este. Foto: Gentileza

Esto fue apelado por la fiscal Claudia Ríos, y otro juez volvió a la primera calificación. Antes que el imputado fuese enviado al penal, directamente se fue de Mendoza y regresó al país de donde es oriundo.

En febrero de este año fue detenido por Interpol en Bolivia, quienes detectaron que tenía un pedido de captura por el accidente seguido de muerte. Desde ese momento la familia de Viudez y la fiscal Ríos lucharon para que fuese extraditado a Mendoza antes que la causa prescribiera. En junio pasado el hombre de 50 años llegó a Mendoza y quedó preso en el penal.