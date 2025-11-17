Una vez más, Mendoza es noticia por una denuncia de un abuso sexual ocurrido en el ámbito de una escuela. En este caso, los familiares de una niña de 9 años no sólo hicieron la acusación penal sino que se movilizaron este lunes en la puerta del establecimiento ubicado en Guaymallén, lo que derivó en desmanes e intervención policial.
La hermana de la alumna que denunció abuso sexual en la escuela Lemos: "Queremos Justicia, no puede seguir así"
La joven brindó detalles del abuso sexual que habría sufrido su hermana de 9 años por parte de un obrero de la construcción en la escuela Lemos de Guaymallén
Dámaris -se reservan mayores datos sobre su identidad- es hermana de la alumna de 9 años de la escuela Abraham Lemos, ubicado en Los Corralitos. La joven fue una de las personas que encabezó la marcha cuando el colegio abría sus puertas en la mañana de este lunes. Todo terminó en violentos cruces con personal del establecimiento. "Me equivoqué pero no me arrepiento", dijo.
Sobre los desmanes agregó que "una señora nos quiso levantar porque estábamos en la calle y sacó un cuchillo. Incluso apuñaló a mi mamá", aunque luego aclaró que no sufrió lesiones de consideración.
La joven aseguró que "queremos Justicia porque esto no puede seguir así. Hay escuelas que no están aptas para cuidar a los niños. Había celadores y docentes y ninguno estaba cuidando el baño para que no pasara esto".
La denuncia por abuso sexual en Guaymallén
Dámaris explicó que la denuncia la realizaron el viernes por la noche, luego de que su hermana les comentó lo que habría sufrido esa mañana en la escuela pública ubicada en calle Severo del Castillo: "Mis padres hicieron la denuncia apenas nos enteramos lo que pasó. Mi hermana nos contó todo".
Si entrar en detalles del presunto abuso sexual, confirmó que la niña apuntó contra un obrero. Es que el colegio se encuentra en obras de ampliación de aulas y sería uno de los trabajadores de la construcción quien la agredió. "Está en condiciones de reconocer al abusador y hay 5 hombres que fueron citados por la Justicia", relató Dámaris.