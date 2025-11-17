La hermana de la alumna que denunció abuso sexual en la escuela Lemos: "Queremos Justicia, no puede seguir así"

abuso sexual lemos guaymallén

La joven aseguró que "queremos Justicia porque esto no puede seguir así. Hay escuelas que no están aptas para cuidar a los niños. Había celadores y docentes y ninguno estaba cuidando el baño para que no pasara esto".

La denuncia por abuso sexual en Guaymallén

Dámaris explicó que la denuncia la realizaron el viernes por la noche, luego de que su hermana les comentó lo que habría sufrido esa mañana en la escuela pública ubicada en calle Severo del Castillo: "Mis padres hicieron la denuncia apenas nos enteramos lo que pasó. Mi hermana nos contó todo".

Si entrar en detalles del presunto abuso sexual, confirmó que la niña apuntó contra un obrero. Es que el colegio se encuentra en obras de ampliación de aulas y sería uno de los trabajadores de la construcción quien la agredió. "Está en condiciones de reconocer al abusador y hay 5 hombres que fueron citados por la Justicia", relató Dámaris.