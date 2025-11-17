La Dirección General de Escuelas (DGE) activó el protocolo de actuación para situaciones compatibles con abuso sexual en la escuela Abraham Lemos, de Guaymallén, a partir de la denuncia que realizaron los familiares de una alumna de 9 años.
La DGE activó el protocolo y frenó una obra por la denuncia de abuso sexual en una escuela
Lo hizo porque, si bien no hay detenidos, a raíz de la denuncia penal por abuso sexual, se investiga a un albañil que estaba trabajando en la escuela Lemos
Según confirmaron de la DGE a Diario UNO, atento a que en la denuncia penal se señaló como posible sospechoso a un trabajador de la construcción que estaba prestando servicios en una obra en la escuela, se ordenó la paralización de los trabajos.
Tanto la empresa contratada para la obra como el personal fue puesto a disposición de la investigación judicial. Los trabajos habían comenzado en julio, tendientes a la realización de dos aulas y una galería.
El protocolo de la DGE también implica la actuación de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) dentro de la escuela, con el objetivo de que las actividades continúen desarrollándose lo más ordenadamente posible.
Además, se encuentra trabajando el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para cumplir con los abordajes correspondientes en la presunta víctima.
Familiares golpearon a docentes de la escuela en la que se denunció abuso sexual
En la mañana de este lunes, se vivió una situación caótica luego de que familiares de la presunta víctima, alumna de la escuela Lemos de Corralitos, se hicieran presente en el edificio escolar y agredieran a docentes de la institución.
El reclamo de los familiares de la niña terminó con intervención de personal policial, ya que, según informó la Policía, una maestra de tercer grado y un auxiliar de dirección sufrieron lesiones leves como golpes y escoriaciones.
La intervención de la DAE busca, además de ordenar las actividades escolares, evitar que se repitan situaciones de violencia como las atravesadas a primera hora en la puerta de la escuela.
El caso de abuso sexual no tiene detenidos, pero, según se desprende de la denuncia policial, la niña habría señalado a un obrero que se encontraba en la escuela trabajando en las obras de ampliación , de ahí que la DGE resolvió, como primera medida, frenar los trabajos.
"Está en condiciones de reconocer al abusador y hay 5 hombres que fueron citados por la Justicia", relató a Diario UNO Dámaris, hermana de la alumna.