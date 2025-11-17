La DGE activó el protocolo y frenó una obra por la denuncia de abuso sexual en una escuela

El protocolo de la DGE también implica la actuación de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) dentro de la escuela, con el objetivo de que las actividades continúen desarrollándose lo más ordenadamente posible.

Además, se encuentra trabajando el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para cumplir con los abordajes correspondientes en la presunta víctima.

Familiares golpearon a docentes de la escuela en la que se denunció abuso sexual

En la mañana de este lunes, se vivió una situación caótica luego de que familiares de la presunta víctima, alumna de la escuela Lemos de Corralitos, se hicieran presente en el edificio escolar y agredieran a docentes de la institución.

Embed - Incidentes entre padres y docentes en una escuela de Los Corralitos

El reclamo de los familiares de la niña terminó con intervención de personal policial, ya que, según informó la Policía, una maestra de tercer grado y un auxiliar de dirección sufrieron lesiones leves como golpes y escoriaciones.

La intervención de la DAE busca, además de ordenar las actividades escolares, evitar que se repitan situaciones de violencia como las atravesadas a primera hora en la puerta de la escuela.

El caso de abuso sexual no tiene detenidos, pero, según se desprende de la denuncia policial, la niña habría señalado a un obrero que se encontraba en la escuela trabajando en las obras de ampliación , de ahí que la DGE resolvió, como primera medida, frenar los trabajos.

"Está en condiciones de reconocer al abusador y hay 5 hombres que fueron citados por la Justicia", relató a Diario UNO Dámaris, hermana de la alumna.