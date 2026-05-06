Amenazas en escuelas: la DGE inició 30 causas penales contra adultos por las pintadas

Las pintadas con amenazas de tiroteos en escuelas tuvieron como consecuencia 30 demandas penales a adultos responsables. Así lo indicó el ministro de Educación, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, quien agregó, además, que hubo en total 230 casos de esta naturaleza en toda la provincia.
El episodio más reciente se registró este martes en la escuela Juan de Dios Correas, de Real del Padre, departamento de San Rafael. Allí encontraron pintadas intimidatorias en un baño. Esto provocó que se activara el protocolo preventivo, aunque las clases continúan con normalidad.
Las amenazas de tiroteos disminuyeron en las escuelas
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que la situación comenzó a estabilizarse en los últimos días, luego de semanas con picos de más de cien amenazas semanales. Según explicó, actualmente los casos bajaron a apenas dos o tres episodios recientes.
El funcionario indicó que el fenómeno podría estar vinculado a un desafío viral que se replicó entre alumnos. En ese contexto, destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que permitió avanzar para identificar a los responsables.
También remarcó que una de las medidas que mostró resultados fue la firma de actas compromiso por parte de los padres, lo que ayudó a desactivar la reiteración de amenazas en distintos establecimientos.
Pintadas y protocolo en una escuela de San Rafael
El caso más reciente ocurrió en la Escuela Juan de Dios Correas, en San Rafael, donde se detectaron pintadas con amenazas en un baño del establecimiento.
A partir de esta situación, las autoridades dispusieron medidas preventivas específicas: desde el 5 al 8 de mayo, los alumnos deberán asistir sin mochilas y utilizar únicamente bolsas transparentes. Además, se reforzó la supervisión interna.
La institución decidió no suspender las clases, ya que el objetivo es garantizar la seguridad sin interrumpir el dictado normal.
Cómo se originó la ola de amenazas en Mendoza
Las amenazas comenzaron con mensajes y pintadas en escuelas que rápidamente se multiplicaron en distintos puntos de Mendoza. En pocos días, el fenómeno obligó a activar protocolos en decenas de instituciones.
Las medidas por las pintadas de posibles tiroteos incluyeron controles de ingreso, presencia policial y restricciones como la prohibición de mochilas en algunos casos. Las autoridades advirtieron desde el inicio que no se trataba de bromas, sino de hechos con consecuencias legales.
Con la intervención judicial y el refuerzo de controles, el número de amenazas comenzó a descender, aunque el monitoreo continúa activo en todas las escuelas.