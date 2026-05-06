Amenazas en escuelas: la DGE inició 30 causas penales contra adultos por las pintadas

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aseguró que la situación comenzó a estabilizarse en los últimos días, luego de semanas con picos de más de cien amenazas semanales. Según explicó, actualmente los casos bajaron a apenas dos o tres episodios recientes.

El funcionario indicó que el fenómeno podría estar vinculado a un desafío viral que se replicó entre alumnos. En ese contexto, destacó la intervención del Ministerio Público Fiscal, que permitió avanzar para identificar a los responsables.

También remarcó que una de las medidas que mostró resultados fue la firma de actas compromiso por parte de los padres, lo que ayudó a desactivar la reiteración de amenazas en distintos establecimientos.

Pintadas y protocolo en una escuela de San Rafael

El caso más reciente ocurrió en la Escuela Juan de Dios Correas, en San Rafael, donde se detectaron pintadas con amenazas en un baño del establecimiento.

A partir de esta situación, las autoridades dispusieron medidas preventivas específicas: desde el 5 al 8 de mayo, los alumnos deberán asistir sin mochilas y utilizar únicamente bolsas transparentes. Además, se reforzó la supervisión interna.

La institución decidió no suspender las clases, ya que el objetivo es garantizar la seguridad sin interrumpir el dictado normal.

Cómo se originó la ola de amenazas en Mendoza

Las amenazas comenzaron con mensajes y pintadas en escuelas que rápidamente se multiplicaron en distintos puntos de Mendoza. En pocos días, el fenómeno obligó a activar protocolos en decenas de instituciones.

Las medidas por las pintadas de posibles tiroteos incluyeron controles de ingreso, presencia policial y restricciones como la prohibición de mochilas en algunos casos. Las autoridades advirtieron desde el inicio que no se trataba de bromas, sino de hechos con consecuencias legales.

Con la intervención judicial y el refuerzo de controles, el número de amenazas comenzó a descender, aunque el monitoreo continúa activo en todas las escuelas.