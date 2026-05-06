El sentido comentario de Thelma Fardin tras la confirmación de la condena a Juan Darthés

Fardin vs. Darthés: un proceso judicial de 8 años y un mensaje de cierre

Tras la confirmación de la condena, Fardin publicó un video que reúne imágenes del proceso que atravesó durante 8 años. El contenido incluye un mensaje grabado en las últimas horas, en el que la actriz reflexiona sobre el recorrido judicial y el acompañamiento recibido.

“Nosotras ganamos muchas veces en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil. En este juicio que fue eterno, que duró ocho años. Estoy sola en mi casa y no sé qué hacer. Y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer”, expresó.

fardin La publicación de Thelma Fardin en Instagram.

En el mismo mensaje, Fardin agregó: “Le mando mensajes a toda esa gente porque lo que necesito hacer es agradecerles. Porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos. Que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo. Desde lo más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”.

En la publicación, Fardin también destacó a quienes la acompañaron de manera directa y a las personas que se acercaron a expresarle su apoyo: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”. Y cerró con un reconocimiento personal: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les planta una lágrima, nos fuimos curando entre todas. A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”.