Cómo y cada cuánto se lavan las cortinas en el lavarropas: truco casero

Truco casero: cómo lavar las cortinas en el lavarropas

Para lavar cortinas en el lavarropas hay que considerar muchas cosas previas. Lo primero y principal es chequear que tipo de arandelas tienen las cortinas. Cuando tienen metales o maderas, no hay que meterlos en el lavarropas.

Si las cortinas tienen arandela u ojal de tela, se pueden meter sin problemas en el lavarropas. Antes de meterlas, conviene limpiar las manchas localizadas o pegotes especificos con jabón blanco o vinagre.

Para lavar cortinas en el lavarropas, utiliza un ciclo de lavado delicado con agua fría, a unos 30°C. Si las cortinas son de gasa fina, no uses centrifugado; si contrariamente son de blackout, puedes hacer un centrifugado suave.

Si las cortinas tienen ganchos, lo ideal es enrrollaras antes de meterlas en el lavarropas, como se muestra en el video de este truco casero.

Embed - en Instagram: " Hoy lavamos las cortinas en el lavarropas!!! Es super importante lavar periodicamente las cortinas dado que juntan polvo y ácaros. Hoy te muestro como hacerlo! Tomas la cortina y en la parte del cabezal y empezas a doblar hacia adentro quedando los ganchitos escondidos. Esto es super importante para que no se enganchen en el tambor del lavarropas o con la misma tela y la rompan. Una vez que esta todo el cabezal de la cortina enrollada le ponemos dos banditas elasticas. Luego las ponemos en el lavarropas en lavado delicado con tu jabon habitual. Si tus cortinas son de gasa pañalera (o de alguna tela que encoja), anulas el centrifugado. Sino no hace falta. Una vez que termina el ciclo de lavado las colgas mojadas directamente en el riel de la cortina y listo! Si te gusto guardalo para cuando juntes ganas de hacerlo! O compartiselo a esa persona que sabes que le pueda servir! . . . . . . . . www.organizeit.com.ar (link en bio) 3 y 6 Cuotas sin interes o 15% off en efectivo o transferencia. Envios a todo el pais. . . . . . . . . #casaorganizada #organizeitargentina #organizatucasa #ordenatuplacard #lavatuscortinas #cortinas #ordenatucasa #organizatuplacard #orden #casa #hogar #limpieza #tip #lavado" View this post on Instagram

Puedes usar una bolsa de malla para lavandería si las cortinas son muy delicadas o confeccionar una bolsa de fliselina para colocarlas dentro. Nunca pongas muchos paños a la vez; si son muy grandes, coloca de a dos.

Seca las cortinas luego de retirarlas del lavarropas, al aire libre y sobre los ganchos. Asegúrate de que el tendedero no esté sucio y que las cortinas no arrastren en el piso. Un buen secado asegura que no queden tantas arrugas en la tela.

Si lo deseas, puedes planchar las cortinas con un truco casero que consiste simplemente en doblarlas en cuatro porciones y pasar la plancha tibia unas cuantas veces.

Un consejo final, las cortinas se deberían lavar dos veces al año profundamente. Cuando se trata de pequeñas manchas, solo hay que limpiar con un paño y jabón.

Cómo elegir las mejores cortinas para la casa

Para elegir las cortinas de la casa hay que pensar en varias cosas: la forma de la ventana, el tamaño de la ventana y el objetivo que tengas.

tipos de cortinas La tela de las cortinas está pensada para decorar la casa y regular la iluminación.

Para ventanales grandes convienen cortinas largas y amplias, más bien pesadas. Para ventanas pequeñas de cocina, lo mejor son las cortinas estampadas y finas.

Si se trata de luz, para una casa más iluminada convienen las cortinas de gasa traslucida. Si quieres oscurecer alguna habitación de la casa, coloca cortinas de blackout de vinilo, que de paso evitan el paso de temperatura.