Cómo eliminar a las moscas de tu casa usando monedas: trampa casera y sencilla

Las moscas no solo resultan irritantes por su zumbido constante, sino que representan un riesgo para la higiene del hogar al ser portadores de bacterias. Aunque el mercado está lleno de insecticidas químicos, cada vez más personas buscan alternativas ecológicas y económicas.
Con diferentes monedas, puedes crear una sencilla trampa casera que les dará un último empujón en tu casa antes de la llegada del frío. Además de estas, necesitarás algunas bolsas y agua.
Cómo eliminar a las moscas de casa usando monedas: trampa casera sencilla
La eficacia de esta trampa para combatir plagas tiene una explicación científica basada en la morfología de la mosca. A diferencia de los humanos, las moscas poseen ojos compuestos con miles de lentes individuales, haciéndolas extremadamente sensibles a los cambios de luz.
Al colocar monedas dentro de una bolsa transparente llena de agua, se crea un efecto óptico de refracción, que puede ser muy molesto para estas y otras plagas.
Para una mosca, este fenómeno visual es insoportable; lo que nosotros vemos como un simple brillo, ellas lo perciben como un destello cegador o el movimiento de un depredador, lo que las ahuyenta de tu casa.
A diferencia de los aerosoles, este método es 100% ecológico y seguro para niños y mascotas, ya que no libera partículas tóxicas en el aire.
Si buscas recuperar la tranquilidad en tu casa, será mejor que recurras a esta efectiva trampa casera. ¿Te animarás a probarla adentro de casa?
Paso a paso: cómo preparar esta trampa casera
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Consigue una bolsa de plástico transparente (preferiblemente con cierre hermético) y llénala con agua hasta la mitad.
Introduce dos o tres monedas brillantes. El cobre o el níquel funcionan perfectamente para generar los reflejos necesarios.
- Cuelga la bolsa en los puntos críticos de entrada, como marcos de puertas, ventanas o cerca de los fruteros. Es vital que la bolsa reciba luz directa para que el efecto de refracción se active.
Si esto no funciona, será mejor que llames a especialistas en plagas para solucionar este problema de raíz.