Cómo eliminar a las moscas de tu casa usando monedas: trampa casera y sencilla

Cómo eliminar a las moscas de casa usando monedas: trampa casera sencilla

La eficacia de esta trampa para combatir plagas tiene una explicación científica basada en la morfología de la mosca. A diferencia de los humanos, las moscas poseen ojos compuestos con miles de lentes individuales, haciéndolas extremadamente sensibles a los cambios de luz.

Al colocar monedas dentro de una bolsa transparente llena de agua, se crea un efecto óptico de refracción, que puede ser muy molesto para estas y otras plagas.

Para una mosca, este fenómeno visual es insoportable; lo que nosotros vemos como un simple brillo, ellas lo perciben como un destello cegador o el movimiento de un depredador, lo que las ahuyenta de tu casa.

bolsas, monedas, plagas Esta trampa hace que las moscas se confundan.

A diferencia de los aerosoles, este método es 100% ecológico y seguro para niños y mascotas, ya que no libera partículas tóxicas en el aire.

Si buscas recuperar la tranquilidad en tu casa, será mejor que recurras a esta efectiva trampa casera. ¿Te animarás a probarla adentro de casa?

Paso a paso: cómo preparar esta trampa casera

Consigue una bolsa de plástico transparente (preferiblemente con cierre hermético) y llénala con agua hasta la mitad.

Introduce dos o tres monedas brillantes. El cobre o el níquel funcionan perfectamente para generar los reflejos necesarios.

Cuelga la bolsa en los puntos críticos de entrada, como marcos de puertas, ventanas o cerca de los fruteros. Es vital que la bolsa reciba luz directa para que el efecto de refracción se active.

Si esto no funciona, será mejor que llames a especialistas en plagas para solucionar este problema de raíz.