En dos días hubo 25 amenazas de tiroteo en escuelas públicas y privadas de Mendoza

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo Uno de los grafitis que aparecieron en 25 escuelas de Mendoza en sólo dos días.

"En todos los medios nacionales hablan de que es un reto viral, se está investigando si hay algo de eso por detrás, una página web específica, lo están investigando, están varias provincias en la misma situación", confirmó la funcionaria de la DGE.

Las pintadas hasta el momento en Mendoza se dieron todas en los baños de los colegios secundarios, sean públicos o privados, tienen la misma intención de amenazar con un tiroteo y ponen fechas diferentes. El mensaje de la escuela de El Algarrobal decía que este jueves iba a concretarse la masacre, en cambio otras amenazas ubican el 20, el 22 o el 27 de abril como la fecha de ejecución.

Grafitis de amenazas de tiroteo en los baños de las escuelas

La jefa de Gabinete de la DGE explicó que, debido a la cantidad abrumadora de amenazas de tiroteo en diferentes escuelas de la provincia se diseñó y elevó a las autoridades educativas un nuevo protocolo de actuación.

"Por esta razón realizamos un protocolo muy específico de cómo deben actuar, un comunicado oficial también para los padres apenas se detecta un caso, y por supuesto un protocolo para los SOE (Servicios de Orientación a Estudiantes) con un esquema de observación profunda en las conductas de ansiedad o negativas de los alumnos", detalló Daniela García.

Los mensajes hasta ahora grafiteados en baños de escuelas, tanto de varones como de mujeres según cada caso, se orientan a la misma finalidad de advertir un tiroteo. Aunque los textos sean diferentes. "Los mensajes son del mismo tenor pero no son idénticos, y eso también lo estamos analizando", anticipó García.

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo Otro mensaje violento en una escuela mendocina que apareció entre el miércoles y este jueves.

"Se está haciendo la denuncia correspondiente de cada caso en cada escuela donde sucedió hasta el momento. En dos días, en Mendoza, 25 amenazas de tiroteo hubo y eso enciende todas las alarmas; además de todas las amenazas que se vienen dando en las últimas semanas en distintas provincias", consignó la funcionaria de la DGE.

Y al no ser un evento aislado de las escuelas de Mendoza es que las autoridades de Educación provincial se pusieron en contacto con sus pares de otras provincias. "Algunas han tenido muchos más casos por ahí de los que están informando, nosotros estamos llevando en tiempo real cada una de las denuncias y cada provincia lo está tratando con su especificidad", declaró Daniela García.

¿Una broma o un reto viral?

La DGE cuenta con protocolos para situaciones emergentes que puedan suceder en las escuelas, pero "hay situaciones como estas que necesitan un protocolo nuevo, que tienen una especificidad y que para nosotros también es nuevo", reconoció la jefa de Gabinete.

De allí que describa la situación como "grave porque alteran a toda una comunidad, docentes, toda la estructura educativa, estudiantes y padres, y todos juntos tenemos que encontrar la solución".

"Nuestro deber es garantizar la educación, que sea adecuada para niños, niñas y adolescentes", aclaró la funcionaria apelando a la responsabilidad de los padres o tutores de los estudiantes para colaborar con la problemática a partir del diálogo y el vínculo cercano con sus hijos.

Daniela García DGE.jpg Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE.

"Estamos pidiendo que por favor los padres reflexionen con sus hijos, porque si es una broma para nosotros no lo es. Desde el primer momento estamos con el Ministerio de Seguridad abordando todas las escuelas con consigna policial, estamos haciendo todas las denuncias, estamos abordando desde la DGE y desde diferentes sectores como la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), ocupando recursos para poder movernos a toda la provincia", remarcó Daniela García.

Y agregó que en algunas de las 25 escuelas afectadas por las amenazas de tiroteo hasta "ha ido la policía científica" a inspeccionar y realizar las pericias pertinentes en los grafitis y espacios donde se encontraron los mensajes de extrema violencia.

La responsabilidad parental en las escuelas

"Casi en la mayoría de los departamentos de Mendoza tenemos algún caso de amenaza de tiroteo en alguna escuela", confirmó la funcionaria de la DGE y pidió no divulgar los nombres de los establecimientos porque "son muchos y no hay que estigmatizar, puede ocurrir en cualquier escuela, técnica o no, pública o privada".

E insistió con la responsabilidad parental. "¿Qué llevan los chicos a la escuela?, ¿puedo ver la mochila de mi hijo?, ¿puedo ayudarle a la escuela a que vayan los chicos con mayor tranquilidad? Esa es la idea y no depositar en los docentes esa tarea, ellos están para educar", consideró.

Por eso es que el gobierno escolar solicitó a la comunidad de la escuela de El Algarrobal que este jueves los estudiantes asistieran solamente con las cartucheras y las carpetas, después de la amenaza de tiroteo que el colegio recibió el miércoles.

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo

"Se acercó un padre y como su hija venía desde muy lejos dijo que le revisaran la mochila, hay una colaboración de muchos padres que ven la problemática y que intentan que sus hijos estén seguros y que el resto también se sienta seguro. Ese tipo de colaboración es lo que necesitamos hoy", contó Daniela García.

De todos modos, por ley está prohibido requisar las pertenencias de un menor de edad: "Podríamos hacer una inspección ocular, pero vos como papá si sale tu hijo con una mochila podés mirale lo que lleva; de este modo no le dejamos esa tarea a un docente, porque el docente tiene que educar, tiene que enseñar y dedicarse a eso".