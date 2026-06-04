El billete de 10 dólares que te puede hacer millonario: por qué los coleccionistas pagan hasta 92.000 dólares por él

El secreto está en la estrella: así es el codiciado "Star Note"

El gran protagonista de esta historia es el famoso "Star Note" (Billete Estrella) emitido en el año 1923. A simple vista, podría parecer un papel moneda antiguo estadounidense más, pero posee un detalle milimétrico que lo cambia todo: un pequeño símbolo de estrella junto a su número de serie.

En el sistema de impresión de Estados Unidos, esta estrella no es un error de tinta, sino una marca intencional. Identifica a la pieza como un "billete de reemplazo"; es decir, fue impreso de manera especial para sustituir a otro billete de la misma serie que salió defectuoso de la fábrica.

Esta particularidad de por sí los hace notablemente menos comunes que los billetes estándar. Sin embargo, lo que eleva a este ejemplar en particular al estatus de "Santo Grial" es su extrema escasez: en la actualidad, solo se conocen dos ejemplares supervivientes de esta serie específica en todo el mundo.

dólares

Un tesoro histórico, impecable y exclusivo

El valor de una pieza de colección en el mercado se define por tres factores inquebrantables: rareza, demanda y estado de conservación. Este billete de 1923 cumple con todos los requisitos con creces.

Estado de preservación: Su diseño, que destaca por una impresión sumamente detallada, se ha mantenido de manera impecable a lo largo de un siglo de historia.

Su diseño, que destaca por una impresión sumamente detallada, se ha mantenido de manera impecable a lo largo de un siglo de historia. Récord en subasta: Fue precisamente esta perfección estética la que impulsó a un comprador a desembolsar la asombrosa suma de 92.000 dólares en una subasta realizada en 2009 .

Fue precisamente esta perfección estética la que impulsó a un comprador a desembolsar la asombrosa suma de . Un linaje exclusivo: Su procedencia es digna de una película. En las más de tres décadas desde que fue descubierto por la comunidad de coleccionistas, solo ha pasado por las manos de tres propietarios, consolidando su enorme halo de exclusividad.

¿Tenés billetes raros? Dónde venderlos de manera segura

Si revisando un viejo cajón de recuerdos o buscando monedas y billetes antiguos te topás con un "Star Note" u otra rareza, la emoción del momento no debe nublar tu juicio. Para asegurar una transacción justa y sin riesgos de estafas, es fundamental acudir a los canales adecuados en Estados Unidos o a nivel internacional: