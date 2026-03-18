El afortunado que tenga este billete de $50 puede ganar más de un millón de pesos

No es uno, sino que son dos los errores que los hacen valioso al ejemplar. Primero, el cóndor andino aparece con una tonalidad mucho más oscura de lo habitual, casi negra o con manchas de tinta que desdibujan el diseño original.

Por otro lado, algunos ejemplares también presentan problemas en el centrado o marcas de agua desplazadas, lo que aumenta su rareza.

numismatica, billete Para la numismática, este billete es oro.

Si bien estos errores hacen que el billete pierda su valor real, para el mundo de la numismática los hacen joyas únicas. Si tienes este ejemplar en casa, mejor contactate con coleccionistas o casas de numismática.

Consejos para quienes tengan este billete

Si al revisar tus pesos crees haber encontrado uno de estos modelos, es importante mantener la calma antes de ponerle precio. Aquí algunos consejos: