Las familias deberán firmar un acta de corresponsabilidad antes del Último Primer Día

"Esto confirma los acuerdos construidos entre familia y escuela respecto del cuidado durante la noche y del ingreso a la institución", explicó la funcionaria.

Las tres etapas del dispositivo "UPD 360"

El dispositivo "UPD 360" cuenta de 3 etapas:

Antes: Contempla instancias de reflexión y diálogo en el ámbito familiar. En los días previos al UPD, la DGE propone generar un espacio de intercambio donde puedan expresarse temores y factores de riesgo. Las escuelas enviarán un comunicado con la propuesta y una guía orientadora de preguntas. El trabajo realizado en cada hogar será compartido posteriormente en una reunión convocada por la institución para acordar criterios comunes.

Después: Propone una resignificación pedagógica de la experiencia. La DGE remitió una guía al Servicio de Orientación para trabajar con los estudiantes lo vivido y fortalecer la prevención en los próximos años. El objetivo es transformar la experiencia en aprendizaje institucional.

"El cuidado no comienza cuando aparece el problema ni termina cuando el festejo finaliza. Se construye anticipadamente, se sostiene institucionalmente y se transforma en aprendizaje", concluyó Gannam.

Responsabilidad parental y actuación escolar

La Provincia aclaró que el UPD no constituye una actividad escolar ni obligatoria ni organizada por las instituciones educativas, por lo que se trata de una celebración bajo responsabilidad parental. No obstante, la escuela intervendrá ante cualquier situación que afecte el bienestar de los estudiantes, en el marco de sus funciones pedagógicas y de protección de derechos.

El protocolo detalla el procedimiento para el ingreso institucional el día del UPD y las actuaciones previstas ante situaciones detectadas, incluyendo la protección del personal docente y directivo.

Entre los puntos principales se destacan acciones preventivas obligatorias, comunicación institucional, dispositivos de intervención y acompañamiento, y articulación interinstitucional para fortalecer la prevención del consumo y el cuidado integral, evitando prácticas de criminalización.

Qué es el Último Primer Día

El Último Primer Día (UPD) es un festejo de los estudiantes del último año de la escuela secundaria que se realiza en toda Argentina y donde celebran la noche previa al inicio de clases sin dormir hasta ingresar al colegio. Este ritual marca el inicio de la etapa final, pero suele implicar consumo excesivo de alcohol y ruidos molestos en plazas.