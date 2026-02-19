Cuántas calorías debe tener el desayuno para ser considerado saludable

comida desayuno.png El secreto de un buen desayuno es elegir bien los ingredientes.

Los investigadores definieron el desayuno como cualquier alimento consumido antes del almuerzo, lo que permite flexibilidad según los horarios de cada persona. Algunos participantes prefirieron dividir la ingesta en dos momentos, como un café al despertar y un refrigerio a media mañana. Esta distribución no afectó los beneficios, siempre que el cómputo global de calorías se mantuviera dentro del rango recomendado y se priorizaran alimentos de alta calidad nutricional.

Componentes de una alimentación equilibrada

Lograr una rutina de alimentación de calidad requiere evitar productos ultraprocesados, los cuales abundan en las opciones comerciales matutinas. Los autores del artículo, entre ellos Alejandra Pérez-Vega y Álvaro Hernáez, sugieren integrar cereales integrales, frutas frescas y grasas de origen vegetal como el aceite de oliva o los frutos secos. Estos elementos aseguran que el organismo reciba la energía necesaria sin comprometer la salud cardiaca ni fomentar el aumento de peso.

desayuno El desayuno perfecto representa entre el 25 y el 30% de la energía diaria.

A pesar de que los resultados se centraron en adultos con síndrome metabólico, las recomendaciones generales apuntan a no saltarse esta comida. El grupo de investigación planea futuros ensayos clínicos para verificar si estas necesidades varían significativamente según la edad de la población. Mantener un estilo de vida saludable depende, en gran medida, de la consciencia sobre lo que se ingiere en las primeras horas, adaptando los platos a los gustos personales y tiempos disponibles.