Cuántas calorías debe tener el desayuno para ser considerado saludable

El desayuno representa un pilar fundamental en la rutina diaria, aunque su composición ideal suele generar dudas. Una investigación reciente, liderada por especialistas del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, determinó que el aporte energético de esta primera ingesta influye directamente en el bienestar metabólico. Los científicos analizaron cómo el volumen de calorías ingeridas al comenzar la jornada impacta en factores de riesgo como la obesidad abdominal y los niveles de colesterol en sangre.
Para una persona adulta promedio con una dieta de referencia de 2.000 kcal, este aporte energético se traduce en un rango de entre 400 y 600 calorías. Este ajuste en la alimentación diaria permite que el cuerpo obtenga el combustible necesario para iniciar sus funciones sin exceder los límites que conducen al sobrepeso. Los datos obtenidos en el ensayo PREDIMED-Plus confirmaron que quienes respetan estas proporciones presentan mejores perfiles de triglicéridos.
El rango ideal de calorías para un inicio de día saludable
Para que el cuerpo funcione de manera óptima y se mantenga saludable, el aporte energético matutino debe ajustarse a parámetros específicos. El estudio subraya que tanto el exceso como la carencia de nutrientes en la primera comida del día derivan en peores indicadores metabólicos. No se trata solo de ingerir cualquier alimento, sino de seleccionar fuentes de energía que proporcionen saciedad y estabilidad cardiovascular a largo plazo en el marco de una dieta mediterránea.
Los investigadores definieron el desayuno como cualquier alimento consumido antes del almuerzo, lo que permite flexibilidad según los horarios de cada persona. Algunos participantes prefirieron dividir la ingesta en dos momentos, como un café al despertar y un refrigerio a media mañana. Esta distribución no afectó los beneficios, siempre que el cómputo global de calorías se mantuviera dentro del rango recomendado y se priorizaran alimentos de alta calidad nutricional.
Componentes de una alimentación equilibrada
Lograr una rutina de alimentación de calidad requiere evitar productos ultraprocesados, los cuales abundan en las opciones comerciales matutinas. Los autores del artículo, entre ellos Alejandra Pérez-Vega y Álvaro Hernáez, sugieren integrar cereales integrales, frutas frescas y grasas de origen vegetal como el aceite de oliva o los frutos secos. Estos elementos aseguran que el organismo reciba la energía necesaria sin comprometer la salud cardiaca ni fomentar el aumento de peso.
A pesar de que los resultados se centraron en adultos con síndrome metabólico, las recomendaciones generales apuntan a no saltarse esta comida. El grupo de investigación planea futuros ensayos clínicos para verificar si estas necesidades varían significativamente según la edad de la población. Mantener un estilo de vida saludable depende, en gran medida, de la consciencia sobre lo que se ingiere en las primeras horas, adaptando los platos a los gustos personales y tiempos disponibles.